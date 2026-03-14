Streit eskaliert: Frau sticht mit Messer zu

Am Freitagabend eskalierte in Salzburg ein Streit. Eine Frau stach mit einem Messer auf einen Mann ein.

Eine Frau hat am Freitagabend in Salzburg mit einem Messer auf einen Mann eingestochen.

Eine Frau hat am Freitagabend in Salzburg mit einem Messer auf einen Mann eingestochen.

Zu einem Vorfall mit einem Messer kam es am Abend des 13. März im Salzburger Stadtteil Schallmoos. Eine 40-jährige Deutsche aus dem Flachgau wird beschuldigt, nach einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wohnung eines 33-jährigen Syrers diesen durch einen Stich mit einem Klappmesser verletzt zu haben.

Frau wurde festgenommen

Der Verletzte wurde ins Uniklinikum Salzburg gebracht, wo er nach einer ambulanten Versorgung bereits wieder entlassen wurde. Die Frau wurde festgenommen und über Verfügung der Staatsanwaltschaft in die JA Salzburg gebracht.