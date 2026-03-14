Schnee in Österreich: Hier wird es wieder weiß

Sonnenschein, Regen und auch Schnee erwarten uns dieses Wochenende in Österreich. Wo Frau Holle nochmal zu Besuch kommt, liest du hier.

In Österreich herrscht dieses Wochenende ein Wettermix. Während es vielerorts am Samstagvormittag noch viel Sonne gibt, kommt auf einige Bundesländer gegen Nachmittag wieder Schnee zu. Auch am Sonntag kommt Frau Holle weiterhin zu Besuch.

Der Samstag in Österreich

Während sich der Westen und Südwesten Österreichs heute, Samstag, auf einen eher ungemütlichen Tag einstellen müssen, zeigt sich der Rest des Landes noch von seiner sonnigen Seite. Eine langsam ziehende Störungszone schiebt dichte Wolken herein, die am Nachmittag ersten Regen bringen. Besonders in Vorarlberg wird es zum Abend hin winterlich: Dort sinkt die Schneefallgrenze auf 500 bis 800 Meter ab, während sie in den übrigen Regionen meist noch deutlich höher zwischen 1.200 und 1.500 Metern liegt, wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Abseits dieser Regenwolken dominiert aber weiterhin der Sonnenschein, auch wenn hohe Wolkenfelder und ein paar Quellwolken am Nachmittag den Himmel zeitweise etwas trüben. Ein kräftiger Südwind sorgt in den typischen Föhnstrichen entlang des Alpenhauptkammes und auch im Osten für ordentlich Wirbel. Die Temperaturen klaffen dabei weit auseinander: Während es im feuchten Westen bei 8 bis 13 Grad eher kühl bleibt, klettert das Thermometer im sonnigen Osten auf fast schon frühlingshafte 20 Grad.

So wird der Sonntag

Am Sonntag liegt eine Störungszone über der Westhälfte Österreichs und verlagert sich kaum. Hier überwiegen meist die Wolken und aus der Nacht heraus regnet und schneit es zunächst noch regional, tagsüber kommt es nur noch zu lokalen Schauern über den Bergen. „Schnee fällt zunächst auf 500 bis 900 Meter, im Süden auf 1200 Meter Seehöhe herab. Freundlicher und sonniger ist es im Osten und Südosten. Hier scheint öfters die Sonne“, sagen die Meteorologen der GeoSphere voraus. . Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen liegeb bei minus 1 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen meist 7 bis 12 Grad, mit Sonne im Osten und Südosten 13 bis 16 Grad.

Sonnenanbeter oder Schneefan: Welches Wetter bevorzugst du? Frühling, wenn die ersten Blumen blühen. Sommer: Der Sprung ins kühle Nass gehört dazu. Nichts geht über einen Herbstspaziergang durchs bunte Laub. Winter: Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Regen und es wird kühler zu Wochenstart

Der Start in die neue Arbeitswoche am Montag fällt leider ziemlich trüb aus. Das Wetter verschlechtert sich weiter: Dicke Wolken regieren den Himmel, und die Sonne lässt sich höchstens für kurze Augenblicke blicken. Fast überall musst du dich auf Regen oder Schneefall einstellen. Besonders im Südosten regnet es bereits am Vormittag kräftig. Im Laufe des Nachmittags rollt dann von Westen her der nächste Niederschlagsschub heran. Das bedeutet vor allem für Vorarlberg, Tirol und Salzburg ein winterliches Comeback, da der Schnee dort bis in viele Täler herabsinkt. In den restlichen Regionen liegt die Schneefallgrenze meist um 1.100 Meter. Es wird spürbar kühler: Nach frostigen Frühtemperaturen zwischen -1 und +6 Grad erreichen die Höchstwerte tagsüber nur noch 6 bis 12 Grad. Während im Süden kaum Wind weht, weht nördlich der Alpen ein mäßiger Westwind.

Das Wochenende in der Steiermark

In der Steiermark zeigt sich das Wochenende von seiner freundlichen, fast schon frühlingshaften Seite. Der Samstag startet verbreitet sonnig, und bei mildem Südwestwind klettern die Temperaturen in Graz und im Thermenland auf bis zu 18 Grad. Erst am Sonntag ziehen im Norden des Landes dichtere Wolken auf, die in der Obersteiermark am Nachmittag auch Regen bringen können. Schnee ist dabei allerdings absolut kein Thema für die Städte, da die Schneefallgrenze stabil zwischen 1.200 und 1.400 Metern bleibt. In den südlichen Landesteilen bleibt es hingegen auch am Sonntag oft noch trocken und recht mild.

Viel Sonnenschein in Kärnten

Ganz ähnlich verläuft das Wetter in Kärnten: Während der Samstag in Klagenfurt, Villach und dem Lavanttal mit viel Sonnenschein und angenehmen 16 Grad punktet, wird es am Sonntag insgesamt wechselhafter. Vor allem in Oberkärnten hängen die Wolken tiefer, und am Nachmittag muss man mit vereinzelten Regenschauern rechnen. Auch im Süden bleibt der Winter am Wochenende aber weit oben auf den Gipfeln, denn Flocken gibt es erst ab einer Höhe von etwa 1.300 Metern zu sehen. In den Kärntner Beckenlagen und an den Seen bleibt es mild, schneefrei und nachmittags höchstens etwas regnerisch.