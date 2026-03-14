70 km/h zu schnell: Junger Oberösterreicher rast durch 50er-Zone

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit wurde ein 19-jähriger Lenker in Linz gestoppt. In einem 50er-Baustellenbereich war er mit 121 km/h unterwegs, Führerschein und Fahrzeug wurden sichergestellt.

Am 14. März 2026 gegen 2 Uhr führten Linzer Polizisten entlang der Salzburger Straße Lasermessungen durch. Dabei konnte ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Perg in einer beschilderten 50 km/h Beschränkung im dortigen Baustellenbereich mit 121 km/h gemessen werden. Der Lenker wurde angehalten, der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Er wird angezeigt.