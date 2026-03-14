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/ ©pixabay.com
Foto auf 5min.at zeigt einen Raser bei Nacht.
Das Auto des 19-Jährigen wurde vorläufig beschlagnahmt.
Linz/OÖ
14/03/2026
Beschlagnahmt

70 km/h zu schnell: Junger Oberösterreicher rast durch 50er-Zone

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit wurde ein 19-jähriger Lenker in Linz gestoppt. In einem 50er-Baustellenbereich war er mit 121 km/h unterwegs, Führerschein und Fahrzeug wurden sichergestellt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Am 14. März 2026 gegen 2 Uhr führten Linzer Polizisten entlang der Salzburger Straße Lasermessungen durch. Dabei konnte ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Perg in einer beschilderten 50 km/h Beschränkung im dortigen Baustellenbereich mit 121 km/h gemessen werden. Der Lenker wurde angehalten, der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Er wird angezeigt.

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