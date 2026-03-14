Nahost-Konflikt: Reisewarnung für zehn Länder weiterhin aktiv

Die Lage im Nahen Osten hat sich im März 2026 aufgrund militärischer Konflikte (insbesondere zwischen Israel, den USA und dem Iran) massiv verschärft.

Das österreichische Außenministerium (BMEIA) hat die höchste Sicherheitsstufe für weite Teile der Region ausgerufen. Über zehn Länder wurde die Sicherheitsstufe 4 (Reisewarnung) verhängt. Von Reisen in diese Gebiete wird dringend abgeraten, Österreicher vor Ort werden zur Ausreise aufgefordert.

Osterferien in Österreich nahen

Die Osterferien nahen und viele Österreicher haben schon länger einen Urlaub ins Ausland geplant. Doch aufgrund der Reisewarnungen sollte man genau schauen, ob die anvisierte Feriendestination nicht unsicher ist. Sollte dein gebuchtes Urlaubsland dabei sein, solltest du dich über deine Rechte bezüglich Storno genau informieren.

Aktuelle Reisewarnungen (Stand: 14. März 2026) Höchste Warnstufe (Stufe 4): Israel, Iran, Irak, Libanon, Syrien, Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate (inkl. Dubai & Abu Dhabi), Katar, Kuwait und Bahrain.

Israel, Iran, Irak, Libanon, Syrien, Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate (inkl. Dubai & Abu Dhabi), Katar, Kuwait und Bahrain. Hohes Sicherheitsrisiko (Stufe 3): Oman und Saudi-Arabien.

Oman und Saudi-Arabien. Teilreisewarnungen: Für Grenzgebiete der Türkei sowie den Norden der Sinai-Halbinsel in Ägypten. Die klassischen Badeorte wie Hurghada oder Antalya gelten aktuell noch als sicher (Stufe 2), die Lage wird aber täglich neu bewertet.

Deine Rechte: Storno, Flug und Kosten

Ob du dein Geld zurückbekommst, hängt stark davon ab, wie du gebucht hast. Eine offizielle Reisewarnung (Stufe 4) ist dabei dein stärkstes Argument. Bei Pauschalreisen (Hotel & Flug) hast du die größte Chance, dein Geld zurückzubekommen. Das Pauschalreisegesetz (PRG) tritt bei „unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umständen“ in Kraft.

Rechte bei verschiedenen Reisemodellen: Pauschalreisen: Kostenloses Storno: Wenn eine Reisewarnung für deinen Urlaubsort vorliegt und die Reise kurz bevorsteht (meist innerhalb der nächsten 1–2 Wochen), kannst du kostenlos zurücktreten.

Wenn eine Reisewarnung für deinen Urlaubsort vorliegt und die Reise kurz bevorsteht (meist innerhalb der nächsten 1–2 Wochen), kannst du kostenlos zurücktreten. Rückbeförderung: Wenn du bereits vor Ort bist und der Krieg ausbricht, muss dich der Reiseveranstalter ohne Mehrkosten nach Hause bringen.

Wenn du bereits vor Ort bist und der Krieg ausbricht, muss dich der Reiseveranstalter ohne Mehrkosten nach Hause bringen. Unterbringung: Wenn der Luftraum gesperrt ist und du feststeckst, muss der Veranstalter die Unterkunft für bis zu drei Nächte bezahlen. Das ist deutlich schwieriger. Hier gilt das jeweilige Recht des Landes, in dem das Hotel steht oder die Airline sitzt. Flug: Wenn die Airline den Flug von sich aus annulliert, hast du Anspruch auf volle Rückerstattung des Ticketpreises.

Wenn die Airline den Flug von sich aus annulliert, hast du Anspruch auf volle Rückerstattung des Ticketpreises. Hotel: Wenn das Hotel erreichbar und geöffnet ist, hast du rechtlich oft schlechte Karten auf ein kostenloses Storno, selbst bei einer Reisewarnung. Hier bist du auf die Kulanz des Anbieters angewiesen. Individualreisen (Flug und Hotel getrennt gebucht)

So solltest du handeln

Wer derzeit eine Reise plant oder sich bereits in der betroffenen Region aufhält, sollte umgehend handeln. Der wichtigste Schritt ist die offizielle Reiseregistrierung des Außenministeriums (BMEIA). Über diese Plattform können Reisende ihre Kontaktdaten hinterlassen. Nur so ist sichergestellt, dass die Botschaften im Ernstfall – etwa bei kurzfristig notwendigen Evakuierungsflügen – schnell Kontakt aufnehmen und wichtige Sicherheits-Updates verschicken können. Parallel dazu empfiehlt es sich, zeitnah das Gespräch mit dem Reiseveranstalter zu suchen. Große Anbieter wie TUI oder DERTOUR reagieren meist schnell auf neue Warnstufen und sagen Reisen in gefährdete Gebiete oft von sich aus ab. Eine frühzeitige Klärung hilft dabei, Umbuchungs- oder Stornierungsmöglichkeiten optimal zu nutzen. Zuletzt sollten alle Passagiere, auch jene auf dem Weg nach Asien, ihren Flugstatus genau beobachten. Da Fluglinien wie die AUA oder Emirates den Luftraum über dem Iran und Irak derzeit großräumig umfliegen müssen, kommt es auf vielen Fernstrecken zu massiven Verspätungen oder geänderten Flugzeiten. Ein kurzer Check vor der Abfahrt zum Flughafen erspart hier unnötige Wartezeiten.