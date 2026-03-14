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/ ©Montage: Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Auto mit offenen Airbags sowie drei Kerzen.
Zu einer Unfalltragödie kam es in NIederösterreich.
Rohr im Gebirge
14/03/2026
Tragödie

19-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Zu einer Tragödie kam es heute Nacht in Niederösterreich Ein 19-Jähriger starb bei einem Autounfall.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld lenkte am 14. März 2026, gegen 0.45 Uhr, ein Auto auf der B 21 im Gemeindebiet von Rohr im Gebirge, aus Richtung St. Aegyd kommend in Fahrtrichtung Rohr im Gebirge. Aus bisher unbekannter Ursache prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum.

Junger Mann starb noch vor Ort

Ein nachkommender Autofahrer setzte die Rettungskette in Gang. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr befreiten den Lenker. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 19-Jährigen feststellen.

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