19-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Zu einer Tragödie kam es heute Nacht in Niederösterreich Ein 19-Jähriger starb bei einem Autounfall.

Zu einer Unfalltragödie kam es in NIederösterreich.

Zu einer Unfalltragödie kam es in NIederösterreich.

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld lenkte am 14. März 2026, gegen 0.45 Uhr, ein Auto auf der B 21 im Gemeindebiet von Rohr im Gebirge, aus Richtung St. Aegyd kommend in Fahrtrichtung Rohr im Gebirge. Aus bisher unbekannter Ursache prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum.

Junger Mann starb noch vor Ort

Ein nachkommender Autofahrer setzte die Rettungskette in Gang. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr befreiten den Lenker. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 19-Jährigen feststellen.