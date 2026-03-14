3,36 Promille und Raser: Serie von Führerscheinabnahmen

In Salzburg wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag so einige Führerscheine abgenommen. Viele Autofahrer waren alkoholisert...

Mehrere Führerscheine wurden am 13. Und 14. März in Salzburg vorläufig abgenommen. In Anthering wurde gegen Mittag eine 34-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Braunau kaum ansprechbar auf einem Parkplatz in ihrem Pkw aufgefunden. Der Alkomattest ergab einen Wert von 3,36 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen, die Frau wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Alkolenker gestoppt

In Mittersill wurde ein 38-jähriger Pinzgauer auf der B 161 wegen seiner unsicheren Fahrweise von einer Polizeistreife kontrolliert. Sein Alkotest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen. Den gleichen Wert ergab in Uttendorf der Test eines 61-jährige Fahrradfahrers aus dem Pinzgau. Beide Männer werden angezeigt. In Hinterglemm wurde ein 52-jähriger Pinzgauer am Abend von einer Polizeistreife auf der L 111 mit Schlangenlinien gesichtet. Sein Alkomattest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Führerscheinabnahme und Anzeigenerstattung folgen.

Raser erwischt

Im Gemeindegebiet von St. Michael wurde ein 49-jähriger Tennengauer auf der A 10 mit 157 km/h bei erlaubten 100 gemessen. Auch er musste seinen Führerschein vorläufig abgeben und wird angezeigt. Und am 14. März, kurz nach 6 Uhr früh, wurde ein 26-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Gmunden im Ortsgebiet von Bischofshofen mit 106 km/h bei erlaubten 50 gemessen. Der Führerschein wurde abgenommen, der Mann wird angezeigt.