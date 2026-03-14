Wetter-Aus in Courchevel: Heute kein Super-G der Herren

Das letzte Super-G-Rennen der Saison in Courchevel musste am heutigen Samstag, dem 14. März 2026, ersatzlos gestrichen werden.

Heftige Schneefälle und starke Sturmböen machten eine sichere Durchführung des Rennens auf der anspruchsvollen Piste unmöglich. Trotz aller Bemühungen der Organisatoren und der Jury blieb am Ende nur die Absage – eine Entscheidung, die im Sinne der Sicherheit der Athleten unumgänglich war.

Morgen geht es hoffentlich weiter

Morgen geht es in Courchevel mit dem nächsten Speed-Event weiter. In der Super-G-Wertung führt Marco Odermatt derzeit mit einem Vorsprung von 158 Punkten vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr, der am Freitag die Abfahrt für sich entscheiden konnte.