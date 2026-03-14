Österreichische Tierrettung: Neustart nach Pleite

Gute Nachrichten für alle Tierfreunde: Die Zukunft des Vereins Österreichische Tierrettung mit Sitz in der Salzburger Moosstraße ist gesichert.

Der neue Vorstand rund um Präsidentin Petra Kronreif hat die Verantwortung übernommen und arbeitet daran, die bestehenden Schulden schrittweise abzubauen, die Weiterführung der wichtigen Arbeit ist damit gesichert betont ihr Mann Gerhard Kronreif (Unfallforscher).

Arbeit geht nahtlos weiter

Die Arbeit der Tierrettung läuft währenddessen nahtlos weiter. Einsätze für Tiere in Not – von Rettungen über Sicherstellungen bis hin zu Transporten – werden weiterhin durchgeführt, die Palette der Einsätze reicht von verwahrlosten Katzen über verletzte Schwäne bis hin zu vielen weiteren Tierrettungen.

Früherer Präsident wurde verurteilt

Im Vorstand engagieren sich neben Petra Kronreif auch Daniela Ries und Helga Pral. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, den Verein wieder auf stabile Beine zu stellen und die wichtige Arbeit der Tierrettung langfristig zu sichern. Turbulente Zeiten sollen damit der Vergangenheit angehören. Zuvor hatte ein früherer Präsident die Verantwortung für eine Veruntreuung von rund 260.000 Euro übernommen und wurde dafür rechtskräftig und strafrechtlich verurteilt. Auch zwei nachfolgende Vorstände konnten die finanziellen Schwierigkeiten nicht mehr in den Griff bekommen. Ende 2025 schlitterte der Verein schließlich in die Pleite.

Neuanfang

Nun soll ein Neuanfang gelingen. Der Vorstand arbeitet gemeinsam mit dem Masseverwalter daran, die Situation aufzuarbeiten und eine nachhaltige Zukunft für den Verein zu schaffen. Auch die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in ganz Österreich funktioniere gut. Ehrenamtliche Helfer und Unterstützer seien weiterhin herzlich willkommen.