„Gefangen in Freiheit“: Das tragische Schicksal der Natascha Kampusch

Doch statt eines positiven Rückblicks beherrschen derzeit besorgniserregende Nachrichten die Schlagzeilen. Wie ihre Familie vor wenigen Tagen öffentlich machte, hat die heute 38-Jährige einen schweren gesundheitlichen Zusammenbruch erlitten. Ihre Schwester, Claudia Nestelberger, schilderte in einem emotionalen Bericht, dass Natascha derzeit „wieder in einer Art Gefangenschaft“ lebe – diesmal jedoch psychisch, da sie sich in eine eigene Welt zurückgezogen habe und für ihre Umwelt kaum noch erreichbar sei. Die Angehörigen beschreiben ihren Zustand als herzzerreißend und fühlen sich angesichts der Situation hilflos.

ORF zeigt Sonderausgabe

Der ORF widmet dieser dramatischen Entwicklung am kommenden Montag, dem 16. März 2026, eine Sonderausgabe von „Thema Spezial“ unter dem Titel „Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit“. Die Dokumentation von Christoph Feurstein zeichnet ihren Weg seit der Entführung im Jahr 1998 bis heute nach und beleuchtet dabei auch den massiven Druck, der durch das lebenslange öffentliche Interesse und oft feindselige Reaktionen der Gesellschaft auf ihr lastet. Es wird deutlich, dass das Trauma der 3.096 Tage in Gefangenschaft auch zwei Jahrzehnte nach der Flucht eine Wunde bleibt, die niemals ganz verheilt ist.

©ORF/Hans Leitner Bewegt vom heutigen Zustand von Natascha Kampusch, nehmen erstmals Ermittler, Staatsanwälte und Wegbegleiterinnen schonungslos Stellung.

Der Fall Natascha Kampusch: Die Fakten Die Entführung: Am 2. März 1998 wurde die damals zehnjährige Natascha Kampusch in Wien auf dem Schulweg in einen weißen Lieferwagen gezerrt.

Am wurde die damals zehnjährige Natascha Kampusch in Wien auf dem Schulweg in einen weißen Lieferwagen gezerrt. Die Gefangenschaft: Sie wurde 3.096 Tage (achteinhalb Jahre) lang von Wolfgang Přiklopil in einem fensterlosen Kellerverlies unter dessen Garage in Strasshof (NÖ) gefangen gehalten.

Sie wurde (achteinhalb Jahre) lang von Wolfgang Přiklopil in einem fensterlosen Kellerverlies unter dessen Garage in Strasshof (NÖ) gefangen gehalten. Die Flucht: Am 23. August 2006 gelang ihr die Selbstbefreiung, als ihr Entführer während des Autostaubsaugens durch einen Telefonanruf abgelenkt war. Přiklopil nahm sich noch am selben Abend das Leben.

Am gelang ihr die Selbstbefreiung, als ihr Entführer während des Autostaubsaugens durch einen Telefonanruf abgelenkt war. Přiklopil nahm sich noch am selben Abend das Leben. Das Leben danach: Kampusch stand seither unter enormem medialem Druck. Trotz mehrerer Bücher und eigener TV-Formate schlug ihr oft Skepsis und offene Feindseligkeit aus der Gesellschaft entgegen.

Kampusch wurde als Lügnerin abgestempelt

Nach ihrer Selbstbefreiung aus der Gefangenschaft von Wolfgang Priklopil 2006 ist Christoph Feurstein der Erste, der mit Natascha Kampusch spricht – in einem Interview, das um die Welt geht. Viele können mit der Stärke, die Natascha Kampusch zeigt, nicht umgehen. Und so wird ihre Geschichte angezweifelt, sie wird von höchsten Vertretern des Staates als Lügnerin abgestempelt. Auf deren Betreiben wird der Fall fünfmal untersucht, zuletzt sogar mit Hilfe des deutschen Bundeskriminalamts und des US-amerikanischen FBI. Immer mit demselben Ergebnis: Natascha Kampusch sagt die Wahrheit. Doch der Ruf des Entführungsopfers bleibt schwer beschädigt. Bewegt vom heutigen Zustand von Natascha Kampusch, nehmen erstmals Ermittler, Staatsanwälte und Wegbegleiterinnen schonungslos Stellung.