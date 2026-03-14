„Frauen erhalten am Ende deutlich geringere Pensionen…“
Ein Jahr Regierungsverantwortung ist vorbei, mittendrin war auch Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, die 5 Minuten nun in einem Interview Rede und Antwort gestanden ist.
Vor etwas mehr als einem Jahr, am 3. März 2025, wurde die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS angelobt. Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner ist dabei eher aus der jungen Garde und hatte, wie auch die übrigen Regierungsmitglieder, in ihrem Ressort durchaus auch mit den budgetären Schwierigkeiten, in denen Österreich steckt, zu kämpfen. Im Interview mit 5 Minuten hebt sie dennoch das Positive hervor und spricht von „konkreten Verbesserungen für Frauen“, die man auf den Weg bringen konnte. Dabei zählt sie etwa den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen, den neuen Dick-Pic-Paragrafen oder die Verschärfung des Waffenrechts mit stärkerem Fokus auf Gewalt im sozialen Nahraum auf. Als „wichtigen Schritt“ bezeichnet sie auch die Steuerbefreiung auf Verhütungsmittel und Periodenprodukte mit 1. Jänner 2026.
Bist du mit der Regierung nach einem Jahr zufrieden?
„Wissenschaftsfreiheit ist Grundvoraussetzung für Demokratie“
Politik sei für sie dennoch „immer das Bohren harter Bretter“ und „ein Lernprozess“. Die wichtigste Währung in der Politik sei das Vertrauen der Menschen, woran man als gesamte Regierung in den kommenden Jahren auch arbeiten möchte und müsse. Den Fokus in den kommenden Monaten möchte sie einerseits auf die Lohntransparenz, andererseits auf das Thema Frauengesundheit setzen. Bei Letzterem investiert man deshalb auch 8,4 Millionen Euro in Forschung explizit zu dem Thema. Im Wissenschaftsbereich möchte man Österreich als attraktiven Forschungsstandort stärken. Holzleitner dazu: „Ich bin davon überzeugt, dass Wissenschaftsfreiheit eine Grundvoraussetzung für Demokratie und gesellschaftlichen Fortschritt ist.“
Ziel: „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“
Auf das Thema „Gleichstellung von Frauen“ explizit angesprochen, meint die Ministerin im Interview, dass man genau deshalb auch auf Lohntransparenz setzen würde, „die wir noch in diesem Jahr auf den Weg bringen wollen“. Das Ziel sei „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“. Viele Ungleichheiten seien noch immer strukturell: „Frauen verdienen weniger, arbeiten häufiger unfreiwillig in Teilzeit und erhalten am Ende deutlich geringere Pensionen.“ Das gesamte Interview mit Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner findet ihr folgend.
Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner im Interview mit 5 Minuten:
5 Minuten: Ein Jahr Regierungsverantwortung ist um. Ganz ad hoc: Was ist Ihnen von den ersten 365 Tagen besonders positiv, was besonders negativ in Erinnerung geblieben?
Ministerin Eva-Maria Holzleitner: Besonders positiv ist für mich, dass wir trotz schwieriger budgetärer Rahmenbedingungen konkrete Verbesserungen für Frauen auf den Weg bringen konnten. Dazu gehören etwa der Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen, der neue Dick-Pic-Paragraf oder die Verschärfung des Waffenrechts mit stärkerem Fokus auf Gewalt im sozialen Nahraum.
Auch die Steuerbefreiung für Verhütungsmittel und Periodenprodukte seit 1. Jänner ist ein wichtiger Schritt für mehr Selbstbestimmung und finanzielle Entlastung.
Im Bereich Wissenschaft und Forschung möchte ich das Perspektiven-Paket hervorheben, durch das wir bereits 50 Forscher:innen nach Österreich holen konnten. Darüber hinaus haben wir einen zukunftsfitten FTI-Pakt geschnürt und auch, sehr aktuell, den SAFE-Fund für Iranische Studierende aufgesetzt, sowie die Studienbeihilfe für alle Studierende valorisiert.
Dennoch: Politik ist immer das Bohren harter Bretter, bei der Frauenpolitik ist es eher das Stemmen von Stahlbeton. Strukturelle Ungleichheiten sind hartnäckig und können nicht von einem auf den nächsten Tag ausgeglichen werden. Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam als Bundesregierung an den richtigen Stellschrauben drehen.
Wie kann man das Jahr aus Ihrer Sicht zusammenfassen? Was haben Sie in diesem Jahr als Ministerin in Ihrem Resort erreicht?
Dieses erste Jahr war geprägt davon, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig Zukunftsperspektiven zu schaffen.
Wir haben ein Budget übernommen, das saniert werden musste und daher wenig Spielraum ließ. Trotzdem ist es gelungen, das Frauenbudget zu halten und sogar leicht zu erhöhen. Auch im Wissenschafts- und Forschungsbereich konnten wir Einigungen erzielen, die den Standort Österreich stärken.
Gibt es etwas, wo Sie sagen „Das hätte ich besser/anders machen können“? Falls ja, was war das und was nehmen Sie sich dadurch auch für die folgenden drei Jahre mit?
Politik muss immer auch ein Lernprozess sein. Etwas, das uns als Bundesregierung weiterhin begleiten muss ist, wie wichtig es ist, politische Maßnahmen auch gut zu kommunizieren und Menschen mitzunehmen.
Denn am Ende ist die wichtigste Währung in der Politik das Vertrauen der Menschen. Daran werden wir als gesamte Regierung auch in den kommenden Jahren weiterarbeiten. Im Sinne der Stärkung unserer Demokratie.
Was steht im kommenden Jahr an? Welche Ziele haben Sie im zweiten Regierungsjahr und generell in den kommenden Regierungsjahren?
Ein zentrales Vorhaben ist die Umsetzung der Lohntransparenz. Wenn wir wollen, dass Frauen endlich gleich viel für gleichwertige Arbeit verdienen, müssen Gehälter vergleichbar und nachvollziehbar werden. Ein zusätzlicher Fokus soll auch auf das Thema Frauengesundheit gelegt werden. Hier investieren wir deshalb 8,4 Millionen in Forschung explizit zu Themen rund um die Gesundheit von Frauen.
Im Wissenschaftsbereich geht es weiterhin darum, Österreich als attraktiven Forschungsstandort zu stärken, etwa durch internationale Kooperationen und bessere Rahmenbedingungen. Ich bin davon überzeugt, dass Wissenschaftsfreiheit eine Grundvoraussetzung für Demokratie und gesellschaftlichen Fortschritt ist. Es liegt an uns, nicht nur attraktive Rahmenbedingungen für Forscher:innen zu schaffen, sondern auch wachsam gegenüber jeglicher Form von Wissenschaftsfeindlichkeit zu bleiben. Ein wichtiger Meilenstein im zweiten Regierungsjahr ist definitiv die Hochschulstrategie 2040. In Zentrum stehen dabei die Fragen rund um die Kernaufgaben unserer Hochschulen: qualitativ hochwertige Lehre, innovative Forschung und der Transfer von Wissen in die Gesellschaft. Und natürlich bleibt der Gewaltschutz ein zentrales Thema, weil jede Frau das Recht hat, sicher zu leben.
Sie stehen ja dafür ein, die Gleichstellung von Frauen in Österreich voranzutreiben. Welche Pläne stellen Sie sich hierbei vor, um das zu erreichen oder dem näher zu kommen? Wie kann das eventuell auch gelingen und was braucht es dafür?
Ein zentraler Schlüssel zu echter Gleichstellung ist ökonomische Unabhängigkeit von Frauen. Deshalb setzen wir unter anderem auf Lohntransparenz, die wir noch in diesem Jahr auf den Weg bringen wollen.
Unser Ziel ist es gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit endlich zur Realität zu machen, denn ökonomische Unabhängigkeit ist ein zentraler Schlüssel zu echter Gleichstellung.
Zum Internationalen Frauentag haben wir deshalb auch unsere Kampagne „Gerecht oder Geschlecht?“ gestartet. Sie macht sichtbar, dass viele Ungleichheiten noch immer strukturell sind: Frauen verdienen weniger, arbeiten häufiger unfreiwillig in Teilzeit und erhalten am Ende deutlich geringere Pensionen. Hier wollen wir gerechtere Modelle, wie etwa Halbe-Halbe in allen Lebensbereichen in den Mittelpunkt rücken.