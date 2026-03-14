„Frauen erhalten am Ende deutlich geringere Pensionen…“

Ein Jahr Regierungsverantwortung ist vorbei, mittendrin war auch Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, die 5 Minuten nun in einem Interview Rede und Antwort gestanden ist.

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 3. März 2025, wurde die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS angelobt. Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner ist dabei eher aus der jungen Garde und hatte, wie auch die übrigen Regierungsmitglieder, in ihrem Ressort durchaus auch mit den budgetären Schwierigkeiten, in denen Österreich steckt, zu kämpfen. Im Interview mit 5 Minuten hebt sie dennoch das Positive hervor und spricht von „konkreten Verbesserungen für Frauen“, die man auf den Weg bringen konnte. Dabei zählt sie etwa den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen, den neuen Dick-Pic-Paragrafen oder die Verschärfung des Waffenrechts mit stärkerem Fokus auf Gewalt im sozialen Nahraum auf. Als „wichtigen Schritt“ bezeichnet sie auch die Steuerbefreiung auf Verhütungsmittel und Periodenprodukte mit 1. Jänner 2026.

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„Wissenschaftsfreiheit ist Grundvoraussetzung für Demokratie“

Politik sei für sie dennoch „immer das Bohren harter Bretter“ und „ein Lernprozess“. Die wichtigste Währung in der Politik sei das Vertrauen der Menschen, woran man als gesamte Regierung in den kommenden Jahren auch arbeiten möchte und müsse. Den Fokus in den kommenden Monaten möchte sie einerseits auf die Lohntransparenz, andererseits auf das Thema Frauengesundheit setzen. Bei Letzterem investiert man deshalb auch 8,4 Millionen Euro in Forschung explizit zu dem Thema. Im Wissenschaftsbereich möchte man Österreich als attraktiven Forschungsstandort stärken. Holzleitner dazu: „Ich bin davon überzeugt, dass Wissenschaftsfreiheit eine Grundvoraussetzung für Demokratie und gesellschaftlichen Fortschritt ist.“

©Parlamentsdirektion /​ Johannes Zinner Eva-Maria Holzleitner lässt im Interview mit 5 Minuten das Jahr Revue passieren.

Ziel: „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“

Auf das Thema „Gleichstellung von Frauen“ explizit angesprochen, meint die Ministerin im Interview, dass man genau deshalb auch auf Lohntransparenz setzen würde, „die wir noch in diesem Jahr auf den Weg bringen wollen“. Das Ziel sei „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“. Viele Ungleichheiten seien noch immer strukturell: „Frauen verdienen weniger, arbeiten häufiger unfreiwillig in Teilzeit und erhalten am Ende deutlich geringere Pensionen.“ Das gesamte Interview mit Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner findet ihr folgend.