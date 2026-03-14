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Symbolfoto von 5min.at: Mann droht sein Opfer mit einer Faust. Opfer verteidigt sich mit einem Messer.
Ein Streit in Salzburg eskalierte.
Salzburg
14/03/2026
Verletzt

Er wollte nur helfen: Niederländer bei Messerattacke verletzt

Heute kam es in St. Michael, Salzburg, zu einem Streit. Dort erlitt ein Mann Stichverletzungen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt ein 43-jähriger Niederländer bei einer tätlichen Auseinandersetzung am 14. März in einem Apartmenthaus in St. Michael. Ein 37-jähriger Nepalese und ein 33-jähriger Landsmann waren gegen 1 Uhr morgens in Streit geraten. Als der Niederländer seinem 33-jährigen Bekannten helfen wollte und in den zu eskalieren drohenden Streit eingriff, wurde er vom 37-Jährigen mit einem Messer angegriffen.

Auch der Tatverdächtige hatte eine Wunde

Der Verletzte wurde ins Klinikum nach Schwarzach gebracht. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde festgenommen und erstversorgt, da er aus bisher nicht geklärter Ursache ebenfalls eine Schnittverletzung erlitten hatte. Weitere Ermittlungen werden vom LKA übernommen.

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