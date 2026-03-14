Geplante Autobahn bringt Österreicher schneller ans Meer

Urlauber aufgepasst: In Slowenien ist aktuell eine neue Autobahn in Planung. Wenn diese realisiert wird, geht es für die Österreicher schneller in die Kvarner-Region und auch wieder zurück.

In Slowenien befindet sich eine Autobahn derzeit in der Planungsphase, somit könnten Österreicher schneller ans Meer und wieder zurück.

In Slowenien befindet sich eine Autobahn derzeit in der Planungsphase, somit könnten Österreicher schneller ans Meer und wieder zurück.

Bislang war der Weg nach Kroatien in Richtung Kvarner-Bucht, Rijeka, zu den Inseln und Istrien nicht sonderlich komfortabel. Die Autobahn von Ljubljana kommend endete bei Postojna, oder man musste den Umweg über Italien/Koper nehmen. Gerade in der Urlaubszeit kommt es auf diesem Weg oft zu Verzögerungen und Staus. Doch das könnte sich in Zukunft ändern.

Autobahn Slowenien – Kroatien

Die slowenische Regierung hat nun eine Machbarkeits- und Variantenstudie für die geplante Autobahn Postojna-Jelšane veröffentlicht. Diese soll nämlich an die kroatische Autobahn Rijeka-Rupa angebunden werden. Das Ministerium für natürliche Ressourcen und Raumordnung hat am 10. März 2026 mit der Veröffentlichung der Studie/des Vorinvesstitionsentwurf zusammen mit einem Umweltbericht für den staatlichen Raumordnungsplan (DPN) begonnen.

Öffentliche Auslegung des Projektes

Das Projekt wird innerhalb von 20 Tagen (10. März bis zum 10. April 2026) in den drei Städten Postojna, Ilirska Bistrica und Pivka präsentiert, damit sich auch Bürger informieren, sowie ihre Anmerkungen abgeben können. Auch soll es eine öffentliche Anhörung geben und in weiterer Folge soll die endgültige Trasse festgelegt, sowie auch das Verfahren fortgesetzt werden.

Erleichterungen für Urlauber

Geplant wäre eine 37 Kilometer lange Autobahn. Aufgrund des Geländes seien auch mehrere Tunnel und Viadukte angedacht. Grundsätzlich soll die Anbindung von Slowenien und der Kvarner-Region verbessert werden. Gerade für die Kroatien-Fans unter den Österreichern könnte dies ebenso für erhebliche Erleichterungen und eine Zeitersparnis sorgen, vorausgesetzt das Projekt erhält die erforderlichen Genehmigungen.

©Google Streetview Die slowenische Regierung hat nun eine Machbarkeits- und Variantenstudie für die geplante Autobahn Postojna-Jelšane veröffentlicht. Diese soll an die kroatische Autobahn angebunden werden.

Fährst du oft nach Kroatien? Ja und auch sehr gerne. Es geht, ab und zu. Selten bis nie. Ich habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2026 um 14:17 Uhr aktualisiert