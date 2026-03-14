Geplante Autobahn bringt Österreicher schneller ans Meer
Urlauber aufgepasst: In Slowenien ist aktuell eine neue Autobahn in Planung. Wenn diese realisiert wird, geht es für die Österreicher schneller in die Kvarner-Region und auch wieder zurück.
Bislang war der Weg nach Kroatien in Richtung Kvarner-Bucht, Rijeka, zu den Inseln und Istrien nicht sonderlich komfortabel. Die Autobahn von Ljubljana kommend endete bei Postojna, oder man musste den Umweg über Italien/Koper nehmen. Gerade in der Urlaubszeit kommt es auf diesem Weg oft zu Verzögerungen und Staus. Doch das könnte sich in Zukunft ändern.
Autobahn Slowenien – Kroatien
Die slowenische Regierung hat nun eine Machbarkeits- und Variantenstudie für die geplante Autobahn Postojna-Jelšane veröffentlicht. Diese soll nämlich an die kroatische Autobahn Rijeka-Rupa angebunden werden. Das Ministerium für natürliche Ressourcen und Raumordnung hat am 10. März 2026 mit der Veröffentlichung der Studie/des Vorinvesstitionsentwurf zusammen mit einem Umweltbericht für den staatlichen Raumordnungsplan (DPN) begonnen.
Öffentliche Auslegung des Projektes
Das Projekt wird innerhalb von 20 Tagen (10. März bis zum 10. April 2026) in den drei Städten Postojna, Ilirska Bistrica und Pivka präsentiert, damit sich auch Bürger informieren, sowie ihre Anmerkungen abgeben können. Auch soll es eine öffentliche Anhörung geben und in weiterer Folge soll die endgültige Trasse festgelegt, sowie auch das Verfahren fortgesetzt werden.
Erleichterungen für Urlauber
Geplant wäre eine 37 Kilometer lange Autobahn. Aufgrund des Geländes seien auch mehrere Tunnel und Viadukte angedacht. Grundsätzlich soll die Anbindung von Slowenien und der Kvarner-Region verbessert werden. Gerade für die Kroatien-Fans unter den Österreichern könnte dies ebenso für erhebliche Erleichterungen und eine Zeitersparnis sorgen, vorausgesetzt das Projekt erhält die erforderlichen Genehmigungen.