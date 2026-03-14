Vater findet Sohn bewusstlos auf: Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung

Am 13. März 2026 kam es gegen 22.45 Uhr in einem Ferienhaus in Westendorf zu einem Einsatz aufgrund eines vermuteten Gasaustritts. Ein 30‑jähriger Deutscher wurde dabei verletzt.

Der Mann wurde von seinem Vater bewusstlos im Gebäude aufgefunden und sofort ins Freie gebracht. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr führte umgehend Messungen im Haus durch. Dabei konnten keine erhöhten Kohlenmonoxid‑Werte festgestellt werden. Es wurden jedoch geringe Mengen an Kohlendioxid gemessen.

Erhöhte CO-Werte

Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung und brachte den 30‑Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort wurden erhöhte CO‑Werte im Blut festgestellt, die auf eine Kohlenmonoxidvergiftung hinweisen. Der Mann konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.