Paralympics: Veronika Aigner holt Slalomgold

Niederösterreichs Ski-Ass Veronika Aigner ist bei den Paralympics 2026 nicht zu stoppen: Nach ihren Erfolgen in Abfahrt, Super-G, Kombination und Riesentorlauf rast sie heute auch im Slalom zu Edelmetall.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert: „Mit dieser Goldmedaille setzt Veronika ihrer Erfolgsserie bei den diesjährigen Paralympics die Krone auf.“ Gemeinsam mit ihrem Guide Eric Digruber habe sie nun auch im Slalom Weltklasse bewiesen. Es ist bereits ihre fünfte Medaille bei den heurigen Winterspielen. „Ganz Niederösterreich zieht den Hut vor diesem Erfolgslauf“, so Mikl-Leitner. Gratulationen gehen auch an Elina Stary und ihren Guide Stefan Winter – die beiden holen Silber für Österreich.

Fünf Bewerbe, fünf Medaillen

Veronika Aigner fuhr im Slalom der Paralympischen Spiele in Cortina am 14. März 2026 auf den ersten Platz. Gemeinsam mit ihrem Guide Eric Digruber erreichte sie das Ziel mit einem Vorsprung von 4,04 Sekunden auf ihre Teamkollegin Elina Stary. Die Bronzemedaille ging an die Slowakin Alexandra Rexova, die mit einem Rückstand von 9,24 Sekunden ins Ziel kam. Damit krönt Aigner ihre beeindruckende Bilanz bei den diesjährigen Spielen. Bereits am 7. März gewann sie Gold in der Abfahrt. Zwei Tage später sicherte sie sich im Super-G die Silbermedaille. Am 10. März folgte Gold in der alpinen Kombination, bevor sie am 12. März auch den Riesentorlauf für sich entschied. Mit dem Sieg im Slalom am 14. März komplettierte sie schließlich ihre Serie von fünf Medaillen in fünf Bewerben. Veronika Aigner gehört seit Jänner 2025 dem Spitzensportkader des Innenministeriums an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2026 um 15:18 Uhr aktualisiert