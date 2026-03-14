Sportwagen voller Drogen: Denver stoppt Schmuggel nach Österreich

Bei einer Schwerpunkt-Aktion an der Grenze zu Deutschland unterstützte Polizei-Diensthund Denver am Freitag, dem 13. März, seine zweibeinigen Kollegen bei Kontrollen und wurde dabei tatsächlich fündig. Während die Beamten einen Sportwagen überprüften, schlug der Vierbeiner an. Im Fahrzeug entdeckte die Polizei schließlich rund ein Kilogramm Marihuana sowie ein Kilogramm Kokain, die ein Mann offenbar ins Bundesgebiet schmuggeln wollte. Die Polizei griff ein und stoppte die Weiterfahrt.

Diensthund Denver findet zwei Kilo-Drogen

Die Polizei Oberösterreich beschreibt den Einsatz so: „Mit seinem feinen Näschen unterstützte Polizei-Diensthund Denver seine zweibeinigen Kollegen bei einer Schwerpunkt-Aktion an der Grenze zu Deutschland. Das mit Erfolg: ein Kilo Marihuana und ein Kilo Kokain wollte ein Mann in seinem Sportwagen ins Bundesgebiet schmuggeln. Doch Denver & Co hatten etwas dagegen und stoppten ihn.“ Für den mutmaßlichen Schmuggler ging die Fahrt damit nicht mehr über die Grenze weiter, stattdessen, so die Polizei weiter, „durfte der Schmuggler einmal mit einem unserer Sportwagen mitfahren – bis zur Justizanstalt versteht sich.“