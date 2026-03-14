Nach Party auf die Skipiste: Schlauchboot-Drama mit Schwerverletzten

Freitagnacht, kurz nach Mitternacht, kam es in Vorarlberg zu einem schweren Unfall. Fünf junge Männer fuhren mit einem Schlauchboot eine Skipiste hinunter, was keine gute Idee war...

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, ereignete sich in Bürserberg/Tschengla, bei der Talstation der Loischkopfbahn ein folgenschwerer Unfall. Fünf junge Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren fuhren nach einer privaten Feier in einem Schlauchboot den Schlusshang der Skipiste 22 (rot) in Richtung Talstation Loischkopfbahn ab. Dann geschah das Unglück.

Schlauchboot riss in zwei Teile

Ein 21-jähriger Mann wurde während der Fahrt aus dem Schlauchboot geschleudert und blieb unverletzt. Die vier anderen Männer prallten mit voller Wucht gegen einen Stahlstaketenzaun bei der Talstation. Der Zaun wurde durch die Wucht des Aufpralls massiv beschädigt und das Schlauchboot in zwei Teile gerissen.

Ein Mann schwerstverletzt

Ein schwerstverletzter 23-jähriger Mann wurde vom Notarzthubschrauber Christoph Liechtenstein ins Kantonsspital St. Gallen verbracht. Ein 22-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels RTW ins LKH Feldkirch eingeliefert. Zwei weitere Beteiligte wurden leicht verletzt und ebenfalls mit dem RTW ins LKH Feldkirch verbracht. Einsatzkräfte vor Ort: Bergrettung Bludenz-Bürs mit drei Einsatzkräften, zwei Fahrzeuge der FFW Bürserberg mit zehn Einsatzkräften, NAH Christoph Liechtenstein, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, drei RTW, die Alpinpolizei sowie eine Streife der Bundespolizei

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2026 um 15:35 Uhr aktualisiert