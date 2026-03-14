Kopfüber in Güllegrube gestürzt: Feuerwehr rettet eigenen Kameraden

Großeinsatz in Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck): Ein Mann stürzte bei Bauarbeiten kopfüber in eine im Bau befindliche Güllegrube. Mehrere Feuerwehren und der Notarzthubschrauber stehen im Einsatz, um den Verletzten zu retten.

Ein Mann stürzte bei Schalungsarbeiten kopfüber in eine im Bau befindliche Güllegrube. Mehrere Feuerwehren standen bei der Rettung im Einsatz.

Ein Mann stürzte bei Schalungsarbeiten kopfüber in eine im Bau befindliche Güllegrube. Mehrere Feuerwehren standen bei der Rettung im Einsatz.

Am Samstag, dem 14. März 2026, wurden um 12.37 Uhr mehrere Feuerwehren zu einer Personenrettung nach Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich) alarmiert. Laut Einsatzmeldung war eine Person in eine Baugrube gestürzt. Neben den Feuerwehren Hof bei Mondsee, Guggenberg, Mondsee und Tiefgraben wurden aufgrund der Lage auch die Höhenretterstützpunkte Frankenmarkt und Vöcklabruck verständigt. Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich, wie ernst die Situation war: Ein Feuerwehrkamerad ist in eine im Bau befindliche Güllegrube gestürzt.

Kopfüber von Leiter gestürzt

Der Unfall passierte bei Schalungsarbeiten. Der Mann stürzte dabei von einer Leiter kopfüber auf den Betonboden der Güllegrube. Besonders belastend für die Einsatzkräfte: Beim Verunglückten handelte es sich um einen Kameraden der Feuerwehr Hof bei Mondsee. Soweit möglich, wurden deshalb Mitglieder dieser Feuerwehr von den unmittelbaren Rettungsarbeiten abgezogen und durch andere Einsatzkräfte ersetzt.

Gasmessung bringt Entwarnung

Zu Beginn des Einsatzes wurde die Grube auf mögliche gefährliche Gase überprüft. Gerade in solchen Bauwerken kann sich gesundheitsgefährdendes Gas sammeln. Die Messung brachte jedoch eine wichtige Entwarnung: Es konnten keine gefährlichen Werte festgestellt werden. Damit war klar, dass die Rettung ohne zusätzliche Gefahr für die Einsatzkräfte durchgeführt werden konnte.

©Christian Stoxreiter | 97 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Notarzthubschrauber retteten den verunfallten Mann aus der Güllegrube.

Rettung aus der Grube

Der Notarzt des Notarzthubschraubers „Christophorus 6“ stieg zum Verletzten in die Grube ab und versorgte ihn direkt vor Ort. Parallel dazu schufen Feuerwehrleute über eine breitere Öffnung einen zweiten Zugang zur Grube. Für die Rettung nutzten die Einsatzkräfte zunächst eine Schaufeltrage. Über Steckleitern wurde der Verletzte anschließend mit einer Korbtrage aus der Grube nach oben gebracht. Auf der Betondecke der zukünftigen Güllegrube wurde der Mann nochmals medizinisch versorgt.

Ins Spital geflogen

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus nach Salzburg geflogen. Insgesamt standen 97 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Notarzthubschrauber sowie ein örtlicher Notarzt im Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.