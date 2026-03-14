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/ ©pixabay.com
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Person bei Forstarbeiten im Wald.
Ein 72-Jähriger wurde von einem Baumstamm in Salzburg getroffen.
Salzburg
14/03/2026
Unfall

Unglück im Wald: Morsche Fichte traf 72-Jährigen am Kopf

In Salzburg wurde ein 72-Jähriger bei Forstarbeiten verletzt. Er wurde von einem Baumstamm am Kopf getroffen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt ein 72-jähriger Mann bei Waldschlägerungsarbeiten in Entharting. Er war mit einem Begleiter am Vormittag des 14. März dabei, eine rund 35 Meter hohe Fichte zu fällen. Dann geschah das Unglück.

Mann wurde am Kopf getroffen

Der 72-Jährige sollte die Seilwinde in rund 30 Meter Entfernung bedienen. Weil der Stamm morsch war, fiel er nicht in die vorgesehene Richtung, sondern traf das Opfer am Kopf. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten nach der Erstversorgung ins UKH.

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