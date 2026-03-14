Unglück im Wald: Morsche Fichte traf 72-Jährigen am Kopf

In Salzburg wurde ein 72-Jähriger bei Forstarbeiten verletzt. Er wurde von einem Baumstamm am Kopf getroffen.

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt ein 72-jähriger Mann bei Waldschlägerungsarbeiten in Entharting. Er war mit einem Begleiter am Vormittag des 14. März dabei, eine rund 35 Meter hohe Fichte zu fällen. Dann geschah das Unglück.

Mann wurde am Kopf getroffen

Der 72-Jährige sollte die Seilwinde in rund 30 Meter Entfernung bedienen. Weil der Stamm morsch war, fiel er nicht in die vorgesehene Richtung, sondern traf das Opfer am Kopf. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten nach der Erstversorgung ins UKH.