Rückruf bei KiK: Verletzungsgefahr durch Babyschlafsack

Der Textil-Discounter KiK hat eine wichtige Sicherheitswarnung veröffentlicht und ruft aktuell einen Baby-Schlafsack der beliebten Eigenmarke Ergee zurück. Es besteht ein Sicherheitsrisiko!

Wie das KiK mitteilt, wurde bei Qualitätskontrollen beim Babyschlafsack ein erhebliches Sicherheitsrisiko festgestellt, das zu ernsthaften Verletzungen bei Säuglingen führen kann. „Das Produkt stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da die Gliedmaßen des Kindes im Schlafsack eingeklemmt werden können, was zu einer Durchblutungsstörung der Finger und Zehen führen kann“, heißt es seitens des Unternehmens.

Gefahr von Durchblutungsstörungen

Der Rückruf erfolgt aufgrund eines Konstruktionsfehlers im Inneren des Schlafsacks. Laut Herstellerangaben besteht die Gefahr, dass sich die kleinen Gliedmaßen des Kindes – insbesondere Finger oder Zehen – im Material oder an herabhängenden Fäden verfangen bzw. eingeklemmt werden. Dies kann im schlimmsten Fall zu sogenannten Durchblutungsstörungen führen. In Fachkreisen ist dieses Risiko bei Säuglingen gefürchtet, da bereits kurze Zeitabschnitte mit unterbrochener Blutzufuhr schmerzhafte Schwellungen oder Gewebeschäden verursachen können.

Um dieses Produkt geht es: Produkt: Babyschlafsack

Marke: Ergee

Verkäufer: Kik

Modell: WGR 884

Artikelnummer: 1176636 P225034

Verkauf: ab 19.07.202

Babyschlafsack nicht mehr verwenden

Du solltest den Babyschlafsack nicht mehr verwenden. Du kannst ihn österreichweit in jeder Filiale zurückgeben. Dann bekommst du den Kaufpreis zurückerstattet.