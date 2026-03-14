Hinweis auf Gewaltdelikt führt Polizei zu Cannabis-Aufzucht

Eigentlich rückten Beamte wegen eines Hinweises auf ein mögliches Gewaltdelikt aus. Doch in der Wohnung machten sie eine andere Entdeckung.

Am späten Freitagabend des 13. März überprüfte eine Polizeistreife eine Wohnung in Strobl, Salzburg. Anlass war ein Hinweis auf ein mögliches Gewaltdelikt. Vor Ort machten die Beamten jedoch eine andere Entdeckung. „Nach einem Hinweis auf ein Gewaltdelikt überprüfte eine Polizeistreife am späten Abend des 13. März eine Wohnung in Strobl. Dabei wurden in der Wohnung zwei Cannabiszelte entdeckt“, berichtet die Landespolizeidirektion Salzburg dazu.

Rund 20 Pflanzen in Wohnung

„Nach einer folgenden Durchsuchung der Wohnung aufgrund einer eingeholten Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurden rund 20 Cannabispflanzen, etliche Utensilien zur Aufzucht, Cannabiskraut sowie ein Wurfmesser sichergestellt“, so die Polizei weiter. Das Wurfmesser gehörte laut Polizei dem 31-jährigen Wohnungsinhaber. Besonders brisant: Gegen ihn besteht ein behördliches Waffenverbot. Trotzdem befand sich die Waffe in seiner Wohnung. Die Beamten stellten sie im Zuge der Durchsuchung sicher.

Aggressives Verhalten bei Amtshandlung

„Weil er sich bei der Amtshandlung sehr aggressiv verhielt, musste er vorübergehend festgenommen werden. Der Mann wird mehrfach angezeigt“, berichtet die Landespolizeidirektion Salzburg abschließend.