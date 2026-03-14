8-Jährige in Kabine eingeklemmt: Oma und Tante hörten Hilfeschreie

Eine Achtjährige erkundete am Samstag in Tirol eine Infrarotkabine auf eigene Faust – mit schwerwiegenden Folgen. Das Mädchen wurde eingeklemmt und verletzt.

Am 14. März kam es im Tiroler Bezirk Schwaz zu einem Unfall, bei dem ein 8‑jähriges Mädchen verletzt wurde. Laut Angaben der Polizei kletterte das Mädchen hinter einen elektrisch verstellbaren Sitz einer Infrarotkabine und betätigte dabei versehentlich den Schalter. Und dann nahm das Unglück seinen lauf: Der Sitz fuhr nach hinten und klemmte den Kopf des Mädchens zwischen Sitz und Holzvertäfelung ein.

Oma und Tante hörten Hilfeschreie

„Die Großmutter sowie die Tante des Kindes hörten die Hilferufe und eilten sofort zur Unfallstelle“, schildert die Polizei die Situation Glücklicherweise gelang es ihnen, das Mädchen rasch zu befreien. Die beiden Frauen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Mit dem Notarzthubschrauber wurde das verletzte Kind in die Unfallklinik Innsbruck gebracht. „Zum aktuellen Gesundheitszustand sowie zum genauen Verletzungsgrad können derzeit keine Angaben gemacht werden“, so die Polizei abschließend.