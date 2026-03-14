Abgestürzt: Eisflanke wird jungem Schifahrer (19) zum Verhängnis

Am 14. März kam es zur Mittagszeit im Schigebiet am Kaunertaler Gletscher in Tirol zu einem Unfall im freien Schiraum, bei dem ein 19‑jähriger tschechischer Staatsbürger verletzt wurde.

Gegen 11.30 Uhr wollte der junge Mann im Bereich der Bergstation des Schlepplifts Nörderjoch 1 eine Variantenabfahrt unternehmen, als es passierte: „Kurz nach dem Verlassen der gesicherten Piste geriet er in eine apere Eisflanke“, so die Polizei. Er verlor den Halt und stürzte rund vier bis fünf Meter teils senkrecht auf die darunter verlaufende Piste. Dort blieb er verletzt liegen. Der Rettungshubschrauber wurde alarmiert und brachte den Verunfallten ins Krankenhaus Zams. „Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Kopfes sowie der Wirbelsäule“, erklärt die Polizei abschließend.