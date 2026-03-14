Geplante Kampusch-Sendung: ORF stoppt Ausstrahlung kurzfristig

Die geplante Sonderausgabe „Thema Spezial: Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit“ hätte am Montag, dem 16. März 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt werden sollen. Nun hat der ORF die Sendung jedoch kurzfristig gestoppt. Wie der Sender bekannt gab, wird die Dokumentation vorerst nicht gezeigt.

Diskussion um Persönlichkeitsrechte

Hintergrund der Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch. Laut ORF möchte man sich nun Zeit nehmen, um diese Fragen abschließend zu klären. Bis dahin wird die geplante Ausstrahlung verschoben. Ein Ersatzprogramm für den frei gewordenen Sendeplatz soll in Kürze bekannt gegeben werden.

„WEISSER RING“ begrüßt Entscheidung

Unterstützung kommt auch von der Opferhilfeorganisation „WEISSER RING„. Die Einrichtung begrüßte, dass der ORF die geplante Dokumentation vorerst aus dem Programm genommen hat. Man habe bereits im Vorfeld Bedenken geäußert und rechtliche Schritte zur Prüfung eingeleitet. „Mediale Aufmerksamkeit kann für Betroffene sehr belastend sein und unabsehbare Konsequenzen mit sich ziehen. Zentral ist, dass identifizierbare Betroffene von schweren Straftaten immer eine selbständige und absolut informierte Entscheidung treffen können, ob und wie medial über sie berichtet wird“, betonen die Geschäftsführerinnen Caroline Kerschbaumer und Claudia Mikosz.

Fall bewegt Österreich seit Jahrzehnten

Der Fall Natascha Kampusch beschäftigt Österreich bis heute. Im kommenden August jährt sich ihre spektakuläre Selbstbefreiung bereits zum 20. Mal. Kampusch war am 2. März 1998 als zehnjähriges Mädchen in Wien entführt worden. Ihr Entführer hielt sie anschließend 3.096 Tage, also mehr als achteinhalb Jahre, in einem Kellerverlies unter einer Garage in Strasshof in Niederösterreich gefangen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2026 um 18:36 Uhr aktualisiert