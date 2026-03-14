Gewessler über Kickl: „Steht wie ein Hooligan am Spielfeldrand…“

Ein Jahr ist es her, seit sie nicht mehr in der Regierung sitzt. Was Grünen-Chefin Leonore Gewessler nun von der Dreierkoalition und auch von ihrem Pendant in der Opposition, FPÖ-Chef Herbert Kickl, hält, erzählt sie im Interview.

Sie war die „Erfinderin“ des Klimatickets und hat mit ihrem Ministerium auch den Klimabonus Jahr für Jahr an alle Haushalte ausgezahlt. Die Rede ist von Grünen-Bundesgeschäftsführerin Leonore Gewessler. Während das Klimaticket nach dem Aus der Grünen in der Regierung vor etwas mehr als einem Jahr bereits deutlich teurer geworden ist, wurde der Klimabonus überhaupt komplett gestrichen. Im Interview mit 5 Minuten spricht sie aber nicht nur schlecht von der Dreierkoalition. In Kriegs- und Krisenzeiten sei sie sogar „ehrlich froh darüber, dass wir eine Regierung haben, die weiß, dass Österreich am besten mit starken Partnern in der Europäischen Union aufgehoben ist“. Sie weiß aber auch, dass sich „viele noch deutlich mehr“ erwarten würden.

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„Bin erleichtert, dass der Bundeskanzler nicht Herbert Kickl heißt“

Besonders deutlich wird Gewessler, wenn es um ihr Pendant in der Opposition geht – die Freiheitlichen unter FPÖ-Chef Herbert Kickl. Mit dessen Oppositionsarbeit könne sie „nichts anfangen“. Die Grünen-Chefin im Interview mit 5 Minuten dazu: „Der steht wie ein Hooligan am Spielfeldrand und wirft dann noch mit Pyrotechnik, weil es am schönsten ist, wenn alles brennt. Der FPÖ geht es immer dann gut, wenn es den Menschen im Land schlecht geht.“ Sie sei „erleichtert, dass der Bundeskanzler nicht Herbert Kickl heißt“.

©Die Grünen / Karo Pernegger Leonore Gewessler lässt im Interview mit 5 Minuten das Jahr Revue passieren.

Gewessler zur Regierung: „Viele Schlagzeilen, zu wenig Taten“

Doch auch an der Regierungsarbeit spart Gewessler nicht mit Kritik. Diese würde viel ankündigen, aber wenig umsetzen. „Es gibt viele Schlagzeilen, aber zu wenig Taten“, so die Bundesgeschäftsführerin der Grünen. Echte Antworten auf die Sorgen der Menschen im Alltag würden aus ihrer Sicht einfach fehlen. Außerdem würde die Regierung die Ungerechtigkeit im Land stärken, ist sich Gewessler sicher: „Während ÖVP, SPÖ und NEOS bei der Mittelschicht immer weiter kürzen, leisten die Superreichen noch immer keinen gerechten Beitrag. Das ist eine Schieflage, die viele Menschen zu Recht als unfair empfinden.“ Das gesamte Interview mit Grünen-Bundesgeschäftsführerin Leonore Gewessler findet ihr folgend.