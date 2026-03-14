Zweigeteilter Sonntag in Österreich: Westen grau, Osten freundlicher

Der Sonntag (15. März 2026) bringt in Österreich unterschiedliche Wetterlagen. „Eine Störungszone sorgt von Vorarlberg über das Salzburger Land bis ins westliche Niederösterreich für viele und meist dichte Wolken“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Vor allem in der ersten Tageshälfte fällt regional Regen. Oberhalb von etwa 500 bis 900 Metern geht dieser in Schnee über, südlich des Alpenhauptkammes liegt die Schneefallgrenze bei rund 1.200 Metern. Deutlich freundlicher verläuft der Tag im Osten und Süden des Landes. Dort zeigt sich die Sonne zwischen den Wolken häufiger. Im Osten bleibt es meist trocken, im Süden sind am Nachmittag vereinzelt Regenschauer möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -1 und +5 Grad, tagsüber werden 7 bis 16 Grad erreicht – am mildesten im Osten und Südosten.