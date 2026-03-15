Achtung Allergiker: Die Esche stäubt, Birke im Anmarsch
Der Frühling zeigt sich Mitte März von seiner sonnigen Seite, doch für hunderttausende Österreicher beginnt damit die beschwerlichste Zeit des Jahres. Allergiker müssen jetzt schon regelmäßig zu Taschentüchern greifen.
Durch die milden Temperaturen der letzten Tage hat sich die Pollenbelastung in Österreich massiv intensiviert. Während die Saison von Hasel und Erle langsam ausklingt, steht nun der „Angstgegner“ vieler Allergiker in den Startlöchern: Die Biirke beginnt in den tieferen Lagen bereits mit dem ersten Pollenflug. Gemeinsam mit der aktuell stark stäubenden Esche sorgt dies für rote Augen und laufende Nasen im ganzen Land.
Sonnige, windige Tage belastend
Besonders an sonnigen, windigen Tagen erreichen die Konzentrationen Spitzenwerte. Experten raten dazu, sportliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden (in der Stadt) bzw. die Abendstunden (am Land) zu legen oder die kurzen Erholungsphasen nach Regenschauern zu nutzen, da der Regen die Luft förmlich „wäscht“.
Der Überblick für die Bundesländer:
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Wien, Niederösterreich & Burgenland: Hier ist die Belastung derzeit am höchsten. Die Esche dominiert, im pannonischen Raum fliegen bereits die ersten Birkenpollen durch die Luft.
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Steiermark & Kärnten: In den südlichen Beckenlagen herrscht hohe Belastung. Die Esche sorgt für massive Beschwerden, lokal kommt die Hainbuche dazu.
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Oberösterreich & Salzburg: Hier liegt die Belastung im mittleren bis hohen Bereich. Die Erle klingt ab, dafür nimmt die Esche deutlich an Fahrt auf.
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Tirol & Vorarlberg: In den Gebirgsgauen ist es noch etwas ruhiger, in den Tälern stäubt die Esche jedoch bereits munter vor sich hin (mittlere Belastung).
Infobox: Tipps für die nächsten Tage
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Stoßlüften: Am besten nur kurz nach Regenschauern oder bei Windstille lüften. In der Stadt ist die Pollenkonzentration meist abends am höchsten, am Land eher morgens.
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Haarpflege: Waschen Sie sich vor dem Schlafengehen die Haare, damit Sie die Pollen nicht mit ins Bett nehmen.
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Wäsche: Trocknen Sie Ihre Kleidung aktuell lieber nicht im Freien.
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Schutz: Eine Sonnenbrille hilft nicht nur gegen das Licht, sondern hält auch einen Teil der Pollen physisch von den Augen fern.