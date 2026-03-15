Achtung Allergiker: Die Esche stäubt, Birke im Anmarsch

Der Frühling zeigt sich Mitte März von seiner sonnigen Seite, doch für hunderttausende Österreicher beginnt damit die beschwerlichste Zeit des Jahres. Allergiker müssen jetzt schon regelmäßig zu Taschentüchern greifen.

Durch die milden Temperaturen der letzten Tage hat sich die Pollenbelastung in Österreich massiv intensiviert. Während die Saison von Hasel und Erle langsam ausklingt, steht nun der „Angstgegner“ vieler Allergiker in den Startlöchern: Die Biirke beginnt in den tieferen Lagen bereits mit dem ersten Pollenflug. Gemeinsam mit der aktuell stark stäubenden Esche sorgt dies für rote Augen und laufende Nasen im ganzen Land.

Sonnige, windige Tage belastend

Besonders an sonnigen, windigen Tagen erreichen die Konzentrationen Spitzenwerte. Experten raten dazu, sportliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden (in der Stadt) bzw. die Abendstunden (am Land) zu legen oder die kurzen Erholungsphasen nach Regenschauern zu nutzen, da der Regen die Luft förmlich „wäscht“.