Bluttat in Linzer Innenstadt: Mann stirbt nach Messerattacke

In der Innenstadt von Linz ist es am Samstagabend zu einer tödlichen Messerattacke gekommen. Ein Mann starb, ein weiterer wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach der Tat festgenommen.

Ein Polizeigroßeinsatz hat am Samstagabend , dem 14. November die Innenstadt von Linz erschüttert. Kurz vor 18 Uhr ging bei der Polizei der erste Notruf ein, nachdem ein Mann in der Bismarckstraße mit einem Messer attackiert worden sein soll. Kurz darauf griff der Täter laut Ermittlern an der Ecke zur Landstraße ein weiteres Opfer an. Einer der beiden Männer erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das andere Opfer wurde schwer verletzt, befindet sich nach Angaben der Polizei jedoch nicht in Lebensgefahr.

Angreifer festgenommen

Der mutmaßliche Angreifer konnte wenig später von der Schnelle Interventionsgruppe in der Volksgartenstraße gestellt und festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität der Beteiligten sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.