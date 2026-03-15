147 Floriani bekämpften Vollbrand

Freitagnacht kam es im Bezirk Amstetten zu einem Großeinsatz der Feuerwehren. Rund 147 Floriani kämpften gegen Flammen.

Kurz vor 22 Uhr wurden am 14. März acht Feuerwehren zu einem Brand im Ortszentrum von Strengberg (Bezirk Amstetten) alarmiert. Ein Nebengebäude stand in Brand, durch das Eingreifen der Einsatzkräfte wurde ein weiteres Übergreifen der Flammen mittels mehrerer Löschleitungen auf andere Gebäudeteile im dicht verbauten Zentrum verhindert. Die Feuerwehren verwenden CAFS-Schaummittel, Atemschutz und den Steig der FF St. Valentin.

Wohnhaus musste evakuiert werden

Durch den ausgedehnten Vollbrand am Nebenobjekt, der enormen Hitzestrahlung und der starken Rauchentwicklung musste ein benachbartes Wohnhaus von der Feuerwehr evakuiert werden. Erschwerend war, dass das Haus im Ortszentrum steht. Somit mussten die Einsatzkräfte anreihende Haushalte schützen. Durch eine umfassende Brandbekämpfung und mehreren Atemschutztrupps im Innenangriff konnte aber relativ rasch der Brand eingedämmt werden. Das Löschwasser wurde zudem mittels Pendelverkehr zum Brandobjekt befördert.

©Bfkdo Amstetten/ Martin Steinbach | Zu einem Großbrand… ©Bfkdo Amstetten/ Martin Steinbach | …kam es gestern… ©Bfkdo Amstetten/ Martin Steinbach | …in… ©Bfkdo Amstetten/ Martin Steinbach | …Niederösterreich.

Niemand verletzt

Verletzt wurde zum Glück niemand. Für die Durchfahrtsstraße musste eine vorübergehende Totalsperre eingerichtet werden. Im Einsatz standen die acht Feuerwehren Strengberg, Endholz, Haag, Haindorf, Sindelburg, St. Valentin, Thürnbuch-Au und Wallsee mit 147 Mitgliedern. Einsatzleiter war Thomas Schlögl, Kommandant der FF Strengberg. Ab Mitternacht begannen die Nachlöscharbeiten von Glutnestern und es konnte Brand Aus gegeben werden.