Seeadler „Nestor“: Ältester Greifvogel Österreichs gesichtet
15 Jahre nach seiner Beringung durch den WWF ist der Seeadler „Nestor“ kürzlich wieder im Burgenland gesichtet worden. Damit gilt dieser Greifvogel derzeit als der älteste bekannte Seeadler in Österreich.
„Das ist eine kleine Sensation. Gerade weil viele Jungtiere die ersten Jahre nicht überleben, ist ein so alter Seeadler besonders wichtig für die Population. Deshalb heißt er Nestor – nach einem alten und weisen Berater aus der griechischen Mythologie”, sagt WWF-Experte Christian Pichler. Derzeit leben dank intensiver Artenschutz-Arbeit rund 90 Seeadler-Paare in Österreich, vor rund 25 Jahren war die Art hier noch verschwunden.
Nestor brütet im Burgenland
Seeadler „Nestor“ brütet derzeit im Bezirk Neusiedl im Burgenland. Zwar können Seeadler ein Alter von bis zu 30 Jahren erreichen, doch gilt der im Mai 2011 als Jungtier in Niederösterreich beringte Nestor mit seinen 15 Jahren aktuell als der älteste bekannte heimische Seeadler. Der WWF fordert daher einen konsequenteren Schutz ihrer Brutgebiete und Lebensräume in Auwäldern und entlang großer Gewässer. „Neben dem Verlust der Lebensräume ist vor allem die illegale Verfolgung eine der größten Gefahren“, sagt WWF-Experte Pichler.
Tiere in Brutzeit schützen
In der aktuellen Brutzeit reagieren Seeadler besonders empfindlich auf Störungen im Umfeld ihrer Horste. Schon geringe Eingriffe – etwa durch Forstarbeiten während der Brutsaison – können dazu führen, dass die Altvögel den Horst verlassen und die Jungen hilflos zurückbleiben. Laut WWF ist es daher besonders wichtig, die Tiere in dieser sensiblen Phase konsequent zu schützen. Nur so kann sich die noch relativ junge Population in Österreich langfristig stabil entwickeln.
Wissenswertes: Der Seeadler in Österreich
Der Seeadler (Haliaeetus albicilla) ist mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,4 Metern der größte Greifvogel Österreichs und ein beeindruckendes Symbol für erfolgreichen Artenschutz. Nachdem die majestätischen Tiere vor etwa 25 Jahren hierzulande komplett verschwunden waren, ist ihre Rückkehr eine ökologische Erfolgsgeschichte: Dank strenger Schutzmaßnahmen und der Renaturierung von Lebensräumen brüten heute wieder rund 90 Paare in Österreich. Ihre Schwerpunkte liegen vor allem im Burgenland (Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel), in den Donau-Auen sowie an March und Thaya.
Die Vögel sind eng an wasserreiche Lebensräume gebunden, da Fisch und Wasservögel ihre Hauptnahrung bilden. Ein Seeadler-Horst kann über die Jahre eine gigantische Größe erreichen und mehrere hundert Kilogramm wiegen. Trotz des Aufwärtstrends bleibt die Art gefährdet: Besonders die illegale Verfolgung durch Giftköder oder Abschüsse sowie Störungen während der sensiblen Brutzeit (Januar bis Juli) setzen den Tieren zu. Ein Methusalem wie „Nestor“ beweist jedoch, dass die heimischen Reviere bei entsprechendem Schutz ein sicheres Zuhause für Generationen bieten können.
Ein kleiner Fakt zum Staunen: Wusstest du, dass Seeadler-Paare sich meist ein Leben lang treu bleiben? Nestor ist also nicht nur ein Überlebenskünstler, sondern höchstwahrscheinlich auch ein treuer Familienvater.