Ministerin sicher: „9.000 Euro Sozialhilfe wird es nicht mehr geben“

Ein Jahr der Dreierkoalition, bestehend aus ÖVP, SPÖ und NEOS, ist um. Wir haben bei Sozialministerin Korinna Schumann nachgefragt, was sich so alles ereignet hat und was noch so ansteht.

Sozialministerin Korinna Schumann spricht im Interview mit 5 Minuten von einem „denkbar schwierigen Start, was die Finanzen betrifft“. Jene Budget, das die Vorgängerregierung hinterlassen hatte, hätte „fast schon von Woche zu Woche noch schlechter ausgesehen“. Dennoch sei im Sozial-, Arbeits- und Gesundheitsministerium „viel Gutes“ umgesetzt worden, so Schumann.

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Änderungen bei Pensionen sorgen für Schlagzeilen

Große Schlagzeilen hat dabei vor allem das Sozialministerium und hier vor allem der Unterbereich der Pensionen gemacht. Erst wurden aus budgetären Gründen die Krankenversicherungs-Beiträge der Menschen im Ruhestand erhöht und die Pensionen nicht für alle in gleichem Maße erhöht. Dann hat man aber auch mit anderen Maßnahmen positive Schlagzeilen gemacht: Etwa mit der Aufnahme des Pflegeberufs in die Schwerarbeitsverordnung oder der Einführung der Teilpension. Alles zu den Änderungen im Pensionsbereich könnt ihr auch hier nachlesen: Später in Pension, mehr Geld: Was sich 2026 in Österreich ändert.

©Stefan Joham Korinna Schumann lässt im Interview mit 5 Minuten das Jahr Revue passieren.

„Jahr steht im Zeichen der Gesundheits- und Sozialhilfereform“

Im kommenden Jahr steht unter anderem die Sozialhilfe-Reform an. Am Zeitplan – man hat sich einen Zeitrahmen der Umsetzung bis 1. Jänner 2027 gesetzt – wolle man festhalten, so die Sozialministerin. Eines könne sie aber schon sicher sagen: „9.000 Euro Sozialhilfe wird es nicht mehr geben!“ Außerdem stehe das Jahr „im Zeichen der Gesundheitsreform“. Insgesamt möchte man die Primärversorgung bis 2030 deutlich ausbauen. Damit möchte man Wartezeiten verkürzen und medizinische Versorgung für alle rasch und wohnortnah ermöglichen. Alles dazu auch hier: Langes Warten auf den Arzttermin: Das will Ministerin dagegen machen. Das gesamte Interview mit Ministerin Korinna Schumann könnt ihr im Folgenden lesen.