Ein Toter, ein Schwerverletzter: Weitere Details zur Bluttat in Linz

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag in der Linzer Innenstadt zu einer schrecklichen Bluttat. Ein Mann starb nach einem Messerangriff, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Nun gibt die Polizei nähere Details bekannt,.

Am Samstagabend kam es zu einem Messerangriff mit tragischem Ausgang in Linz. „Ein 34-jähriger Kroate aus Linz ist verdächtig, am 14. März 2026 gegen 17.45 Uhr zwei Männer niedergestochen zu haben. Einer der beiden verstarb wenig später im Krankenhaus. Der Mann ist verdächtig, bereits in den Nachmittagsstunden gegenüber seiner Frau fremdgefährdende Äußerungen getätigt zu haben“, informiert die Polizei nun in einer Aussendung. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei, weshalb bereits nach dem 34-Jährigen gefahndet wurde.

Von hinten mit Messer attackiert

Noch während der Fahndungsmaßnahmen langte um 17.49 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein, wonach in der Linzer Innenstadt jemand niedergestochen worden sei. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige im Bereich der Bismarckstraße einen noch unbekannten Autofahrer angepöbelt habe. Drei junge Männer afghanischer Herkunft bekamen dies mit und wiesen ihn verbal zurecht. Die Männer gingen danach in einen Friseursalon. Als sie diesen einige Zeit später wieder verließen, war der 34-Jährige noch zugegen. Der 34-Jährige dürfte den Männern dann gefolgt sein und einem 24-Jährigen unvermittelt von hinten mit einem Messer Verletzungen im Halsbereich zugefügt haben. Daraufhin ergriffen die anderen beiden die Flucht.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Der 26-Jährige kam dabei zu Sturz. Der 34-Jährige sei den beiden gefolgt und habe den Gestürzten zunächst mit Fußtritten gegen den Kopf und danach mit dem Messer in den Oberkörper attackiert. Danach flüchtete der Beschuldigte und wurde vom dritten Opfer, einem 21-Jährigen, verfolgt. Wenig später konnte der Beschuldigte von einer Streife der Schnellen Interventionsgruppe festgenommen werden. Die beiden Stichopfer wurden in Linzer Krankenhäuser gebracht, wo der 26-Jährige wenig später verstarb. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt. Die Ermittlungen laufen.