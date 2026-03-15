Zweiter Super-G in Courchevel abgesagt: Odermatt holt sich Kugel

Nach der gestrigen Absage des Super-G der Herren in Courchevel hoffte man, dass am heutigen Sonntag das Rennen stattfinden kann. Aber das Wetter macht den Skistars einen Strich durch die Rechnung.

In Courchevel kann auch der zweite für die Herren geplante Super-G heute nicht stattfinden. Nachdem bereits am Samstag Regen und schlechte Sichtbedingungen ein Rennen am WM-Ort von 2023 verhindert hatten, sorgte am Sonntag intensiver Schneefall für die Absage aus Sicherheitsgründen. Damit fielen beide Weltcup-Bewerbe des Wochenendes dem Wetter zum Opfer.

Marco Odermatt gewinnt dadurch die Kugel

Durch die heutige Absage und da die Rennen nicht nachgeholt werden, steht nun der Schweizer Marco Odermatt als Sieger der Kugel fest. Er hat 158 Punkte Vorsprung zum Österreicher Vincent Kriechmayr. Somit blieb die Abfahrt am Freitag das einzige durchgeführte Rennen in Courchevel, welches der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr für sich entscheiden konnte. Die nächsten Stationen des Weltcup-Finales liegen in Norwegen: In Kvitfjell finden eine Abfahrt und ein Super-G statt, gefolgt von einem Riesentorlauf und einem Slalom in Hafjell.

Marco Odermatt erfolgreich

Marco Odermatt aus der Schweiz blickt bereits auf eine höchst erfolgreiche Saison zurück; er hat sich die Kugeln für den Gesamtweltcup sowie für die Abfahrt und den Super-G bereits gesichert. Im Riesentorlauf liegt er aktuell ebenfalls an der Spitze der Wertung und hat somit die Aussicht auf einen weiteren Titel.