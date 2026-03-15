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Foto auf 5min.at zeigt eine Nahaufnahme von dem Aufkleber "133" eines Polizeiautos.
Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.
Wels/OÖ
15/03/2026
Zeugenaufruf

Lebensgefährlich verletzt: Audi-Fahrer ergriff nach Unfall die Flucht

Ein 42-jähriger Fußgänger wurde in der Nacht in Wels in Oberösterreich lebensgefährlich verletzt. Der Autofahrer flüchtete, die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Autofahrer und einem Fußgänger kam es am 15. März 2026 um kurz nach 2 Uhr im Welser Stadtgebiet. Mit einem dunklen Audi war der Autofahrer auf der Dragonerstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Franz-Fritsch-Straße kollidierte er mit einem 42-jährigen Ukrainer aus Wels. Dieser erlitt lebensgefährdende Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Autofahrer flüchtete

Der unbekannte Lenker beging Fahrerflucht, weshalb etwaige Zeugen gebeten werden, sich mit der Verkehrsinspektion Wels unter der Telefonnummer 059133 474401 in Verbindung zu setzen.

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