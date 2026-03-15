Schrecklicher Fund: Toter Mann hing in Sammelcontainer

Heute, 15. März, wurde in den frühen Morgenstunden in Niederösterreich von einem Spaziergänger ein tragischer Fund gemacht. Ein Mann steckte in einem Altkleider-Container fest, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Am frühen Morgen entdeckte ein Spaziergänger am Schwarzauferweg in Neunkirchen, Niederösterreich, einen leblosen Mann an einem Sammelcontainer beim Grünschnittplatz. Die Einsatzkräfte fanden den Mann mittleren Alters kurz nach 6 Uhr in einer tragischen Lage vor: Er steckte mit einer Hand in der Altkleider-Containeröffnung fest, während seine Beine in der Luft hingen.

Hilfe kam zu spät

Jede Hilfe kam zu spät. Das Opfer dürfte sich bereits seit mehreren Stunden in dieser verhängnisvollen Situation befunden haben. „Ja, es wurde ein toter Mann dort aufgefunden. Nähere Details gibt es aktuell nicht“, erklärt ein Polizei-Pressesprecher auf Anfrage von 5 Minuten. Die Polizei ermittelt nun.