Vorwürfe gegen Austropop-Star Seiler: Ermittlungen aufgenommen

Nach der Anzeige einer Frau sind Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt gegen Seiler eingeleitet worden. Für den Musiker gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Vorfall soll sich vor den Amadeus Awards abgespielt haben

Die Situation wurde medial erstmals im Rahmen der Amadeus Awards aufgebracht, bei denen Seiler kurzfristig krankheitsbedingt fehlte und sein Bandkollege die Auszeichnungen allein entgegennahm. Die „Krone“ berichtet, dass sich der mutmaßliche Vorfall einen Tag vor dieser Preisverleihung ereignet haben soll. Eine Frau gibt an, dass es während einer Heimfahrt im Auto nach gemeinsamen Dreharbeiten zu einer massiven körperlichen Grenzüberschreitung durch den Sänger gekommen sei. Laut der Anzeige steht der Vorwurf der Körperverletzung im Raum.

Management bestätigt Ermittlungen

Sowohl der Musiker als auch die Frau sollen bereits polizeilich einvernommen worden sein. Das Management von Christopher Seiler bestätigte Medien gegenüber die laufenden Ermittlungen und erklärte, vollumfänglich mit den Behörden zu kooperieren. Es wurde betont, dass es sich um einen Abend in privatem Rahmen gehandelt habe, nach dem noch Fragen offen seien. Die Staatsanwaltschaft muss nun auf Basis der vorliegenden Aussagen entscheiden, ob das Verfahren eingestellt oder Anklage erhoben wird.