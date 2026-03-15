Zwei Promille und Raser: Polizei kassierte zahlreiche Führerscheine

Am Freitag konnten Salzburger Polizisten einige Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Einer davon war mit 2 Promille unterwegs und hatte fast einen Crash mit der Streife.

Einen 25-jährigen Pkw-Lenker aus dem Pongau hielten Polizisten am Abend des 14. März in Radstadt an, nachdem dieser nahezu einen Unfall mit der Polizeistreife verursacht hatte. Bei der Nachfahrt und mehrmaligen Anhalteversuchen setzte der Lenker etliche Verwaltungsübertretungen. Das Ergebnis des Alkotests ergab, dass der Pongauer mit über zwei Promille alkoholisiert war. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und zeigten den 25-Jährigen an-

Mit 150 km/h unterwegs

Verkehrspolizisten bemerkten am 14. März kurz vor 19 Uhr einen Pkw Lenker auf der B158 in Fahrtrichtung Bad Ischl, der im zweispurigen Bereich mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Zivilstreife überholte. Bei der Nachfahrt stellte sich heraus, dass der Mann mit über 150 km/h in der erlaubten 100er Beschränkung fuhr. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Gegen 19:.30 Uhr fuhr die Zivilstreife einem Autofahrer auf der B158 durchs Ortsgebiet von Strobl nach. In einer 30er Beschränkung fuhr der 17-jährige Lenker mit über 70 km/h. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Motorradfahrer alkoholisiert und zu schnell

Auf der B156 überholte gegen 23.10 Uhr ein Motorradfahrer eine Zivilstreife beim Kreisverkehr Lengfelden in Fahrtrichtung Bergheim. In einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h hatte der Mann bei der Nachfahrt diese um 59 km/h mit seinem Fahrzeug überschritten. Zudem war der Lenker mit 0,84 Promille alkoholisiert. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigten den Motorradfahrer an. Bei Radarmessungen in der Innsbrucker Bundesstraße stellten Verkehrspolizisten am 14. März 76 Übertretungen fest und erstatteten Anzeigen. Ein deutscher Fahrzeuglenker wird angezeigt, nachdem er in einer 50er-Beschränkung mit über 115 km/h unterwegs war.