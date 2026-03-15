Robert Kratky ist zurück im TV
Im Sommer 2025 gab Robert Kratky bekannt, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Nun gibt es ein Comeback.
Seit dem Sommer 2025 war es ruhig um den Moderator Robert Kratky. Nun gibt es ein Comeback. Er ist wieder im Fernsehen zu sehen…
Robert Kratky ist wieder da
Robert Kratky, die bekannte Stimme des Ö3-Weckers, kehrte am Samstagabend auf die Fernsehbildschirme zurück. Er fungiert künftig als Werbegesicht für Billa, wie das Unternehmen am Samstag auf seiner Website offiziell bestätigte. Sein Comeback findet somit innerhalb der Werbeblöcke statt.
„Robert Kratky ist zurück“
„Die Gerüchte sind wahr: Der Mann mit der unverwechselbaren Stimme Robert Kratky ist zurück auf der Bildfläche und wird für jede Menge Abwechslung sorgen, denn vor Abenteuern hat er sich noch nie gescheut“, so Billa auf deren Website. Der Mann der Stunde hatte vor ein paar Tagen etwas aus dem Studio gepostet. Nun weiß man auch warum er dort war.
Das ist Robert Kratky:
Robert Kratky wurde am 16. August 1970 in Salzburg geboren und zählt zu den bekanntesten Medienpersönlichkeiten Österreichs. Er begann seine Karriere beim ORF bereits in den frühen 1990er-Jahren und prägte über Jahrzehnte das Programm von Hitradio Ö3. Besondere Bekanntheit erlangte er als Hauptmoderator des Ö3-Weckers, der meistgehörten Radiosendung des Landes, die er ab 2004 leitete.
Für seine Arbeit wurde Kratky mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit mehreren Romy-Publikumspreisen als beliebtester Moderator. Neben seiner Radiotätigkeit war er immer wieder in Fernsehformaten zu sehen und ist für seinen direkten, oft humorvollen Moderationsstil bekannt. In jüngerer Zeit weitete er sein berufliches Spektrum verstärkt auf die Arbeit als Testimonial für Marken sowie auf eigene Medienprojekte aus, nachdem er seinen Rückzug aus der täglichen Frühsendung im Radio angekündigt hatte.