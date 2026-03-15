Robert Kratky ist zurück im TV

Im Sommer 2025 gab Robert Kratky bekannt, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Nun gibt es ein Comeback.

Seit dem Sommer 2025 war es ruhig um den Moderator Robert Kratky. Nun gibt es ein Comeback. Er ist wieder im Fernsehen zu sehen…

Robert Kratky ist wieder da

Robert Kratky, die bekannte Stimme des Ö3-Weckers, kehrte am Samstagabend auf die Fernsehbildschirme zurück. Er fungiert künftig als Werbegesicht für Billa, wie das Unternehmen am Samstag auf seiner Website offiziell bestätigte. Sein Comeback findet somit innerhalb der Werbeblöcke statt.

„Robert Kratky ist zurück“

„Die Gerüchte sind wahr: Der Mann mit der unverwechselbaren Stimme Robert Kratky ist zurück auf der Bildfläche und wird für jede Menge Abwechslung sorgen, denn vor Abenteuern hat er sich noch nie gescheut“, so Billa auf deren Website. Der Mann der Stunde hatte vor ein paar Tagen etwas aus dem Studio gepostet. Nun weiß man auch warum er dort war.