Amazon-Änderung: So teuer wird die Bestellung ohne Prime jetzt

Amazon hat still und heimlich an den Preisen für den Standardversand geschraubt. Die Erhöhung betrifft zahlreiche Österreicher.

Amazon wird für einige Österreicher teurer. Genauer gesagt der Standardversand. Denn wenn man kein Prime-Abo hat, muss man seit März 2026 für mindestens 49 Euro bestellen, um die Versandkosten zu sparen. Das ist eine satte Erhöhung von zehn Euro.

Amazon erhöht die Versandkosten in Österreich

Nach einer längeren Testhpase hat der Online-Riese Amazon nun auch in Österreich die Grenze für den kostenlosen Standardversand angehoben. In Deutschland ebenfalls. Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft müssen ab sofort für mindestens 49 Euro bestellen, um die Versandkosten einzusparen. Bisher lag dieser bei 39 Euro.

Bestellst du oft bei Amazon? Ja, regelmäßig Nein, ich gehe lieber zu Händlern direkt einkaufen Manchmal Mal so, mal so Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Still und heimlich erhöht

Die Anpassung erfolgte ohne große öffentliche Ankündigung und wurde direkt in den Versandbedingungen auf der Website aktualisiert. Wer den neuen Mindestbetrag von 49 Euro nicht erreicht, muss mit Versandgebühren rechnen, die je nach Artikelart meist zwischen 2,99 Euro und 3,99 Euro liegen. Ausgenommen von dieser Regelung bleiben weiterhin Lieferungen, die mindestens ein Buch enthalten, sowie Bestellungen für Prime-Mitglieder, die unabhängig vom Warenwert versandkostenfrei bleiben.

Will Amazon, dass mehr Menschen ein Abo abschließen?

Experten glauben, dass die höheren Kosten für Transport und Energie der Grund für diese Änderung sind. Amazon will damit erreichen, dass mehr Menschen das Prime-Abo abschließen. Außerdem sollen die Kunden lieber seltener und dafür mehr auf einmal bestellen. Wer kein Prime-Mitglied ist, zahlt in Österreich bei kleinen Einkäufen unter 49 Euro nun öfter Versandkosten.