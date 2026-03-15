Amazon-Änderung: So teuer wird die Bestellung ohne Prime jetzt
Amazon hat still und heimlich an den Preisen für den Standardversand geschraubt. Die Erhöhung betrifft zahlreiche Österreicher.
Amazon wird für einige Österreicher teurer. Genauer gesagt der Standardversand. Denn wenn man kein Prime-Abo hat, muss man seit März 2026 für mindestens 49 Euro bestellen, um die Versandkosten zu sparen. Das ist eine satte Erhöhung von zehn Euro.
Amazon erhöht die Versandkosten in Österreich
Nach einer längeren Testhpase hat der Online-Riese Amazon nun auch in Österreich die Grenze für den kostenlosen Standardversand angehoben. In Deutschland ebenfalls. Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft müssen ab sofort für mindestens 49 Euro bestellen, um die Versandkosten einzusparen. Bisher lag dieser bei 39 Euro.
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Still und heimlich erhöht
Die Anpassung erfolgte ohne große öffentliche Ankündigung und wurde direkt in den Versandbedingungen auf der Website aktualisiert. Wer den neuen Mindestbetrag von 49 Euro nicht erreicht, muss mit Versandgebühren rechnen, die je nach Artikelart meist zwischen 2,99 Euro und 3,99 Euro liegen. Ausgenommen von dieser Regelung bleiben weiterhin Lieferungen, die mindestens ein Buch enthalten, sowie Bestellungen für Prime-Mitglieder, die unabhängig vom Warenwert versandkostenfrei bleiben.
Will Amazon, dass mehr Menschen ein Abo abschließen?
Experten glauben, dass die höheren Kosten für Transport und Energie der Grund für diese Änderung sind. Amazon will damit erreichen, dass mehr Menschen das Prime-Abo abschließen. Außerdem sollen die Kunden lieber seltener und dafür mehr auf einmal bestellen. Wer kein Prime-Mitglied ist, zahlt in Österreich bei kleinen Einkäufen unter 49 Euro nun öfter Versandkosten.
Die wichtigsten Details zur Anhebung des Mindestbestellwerts
Seit März 2026 liegt die Grenze für den kostenlosen Standardversand bei Amazon in Österreich bei 49 Euro. Bisher war eine versandkostenfreie Lieferung bereits ab einem Warenwert von 39 Euro möglich. Wer diesen Betrag nicht erreicht, muss je nach Produktkategorie mit Versandgebühren zwischen 2,99 Euro und 3,99 Euro rechnen.
Es gibt jedoch wichtige Ausnahmen von dieser neuen Regelung. Erstens sind Bestellungen, die mindestens ein Buch enthalten, weiterhin von den Versandkosten befreit. Das gilt sowohl für reine Buchbestellungen als auch für gemischte Warenkörbe, in denen sich ein Buch befindet. Zweitens bleibt für Mitglieder von Amazon Prime alles beim Alten: Sie erhalten ihre Lieferungen unabhängig vom Bestellwert weiterhin kostenlos. Drittens können Kunden oft Versandkosten sparen, indem sie ihre Bestellung an eine Abholstation oder einen Amazon Locker liefern lassen, sofern dieser Service für die gewählten Artikel verfügbar ist und angeboten wird.
Mit dieser Maßnahme reagiert das Unternehmen auf gestiegene Kosten in der Logistik und möchte Kunden dazu motivieren, ihre Einkäufe effizienter zu bündeln.
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