Grippewelle in Österreich ist zu Ende

Nach einer deutlichen Abnahme der Influenza-Aktivität ist die Grippe-Welle in Österreich zu Ende, es werden nur noch sporadisch Fälle nachgewiesen. Die RSV-Nachweise bleiben erhöht, SARS-CoV-2 zirkuliert auf niedrigem Niveau, heißt es seitens der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH).

Grippe-Welle in Österreich vorbei

Die Grippe-Welle in Österreich ist offiziell vorbei. In den letzten Wochen haben sich immer weniger Menschen mit der echten Grippe angesteckt. Mittlerweile liegt die Zahl der neuen Fälle so niedrig, dass man nicht mehr von einer Welle spricht. Anfang März wurden nur noch ganz wenige Ansteckungen gemeldet. Auch bei der Untersuchung des Abwassers findet man keine Grippe-Viren mehr. Das zeigt, dass die Krankheit im Moment kaum noch verbreitet ist.

Grippe-A wesentlich häufiger

Die meisten Menschen waren an der Grippe-Art A erkrankt. Die Art B kam fast gar nicht vor. Auch in den Krankenhäusern ist die Lage jetzt viel entspannter. Anfang Jänner mussten pro Woche noch über 800 Menschen wegen der Grippe ins Spital. Ende Februar waren es nur noch 49 Menschen pro Woche. Diese Zahlen können sich später noch ein wenig ändern, weil manche Meldungen erst nach und nach eintreffen.