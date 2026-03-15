Reisewarnung für Kroatien: Gilt nicht für Österreicher

Die jüngste Entscheidung Serbiens, eine offizielle Reisewarnung für Kroatien auszusprechen, sorgt auch in Österreich für Aufsehen.

Da Kroatien eines der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher ist, fragen sich nun viele Reisende, ob die Sicherheit an der Adria weiterhin gewährleistet ist. Das österreichische Außenministerium hat seine Einschätzung bisher nicht geändert.

Serbien warnt vor Reisen nach Kroatien

Die diplomatischen Spannungen am Balkan erreichen durch eine neue Reisebewertung Serbiens eine Stufe, die auch in Österreich aufmerksam verfolgt wird. Das serbische Außenministerium hat Kroatien im Rahmen eines neuen Bewertungssystems auf die Warnstufe Orange gesetzt. So wird Serben empfohlen, nicht in das Nachbarland zu reisen. Als Grund werden von den Behörden Sicherheitsrisiken und mögliche Provokationen angeführt, wobei insbesondere vor Risiken bei organisierten Reisen, etwa von Sportmannschaften, gewarnt wird.

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Beliebtestes Sommer-Reiseziel

Diese Entwicklung hat auch Relevanz für Österreich, da Kroatien meist das beliebteste Sommerreiseziel der Österreicher ist. Zudem leben bei uns, insbesondere in großen Städten wie Wien, Linz und Graz, sehr große serbische und kroatische Gemeinschaften. Politische Entscheidungen dieser Art führen in den Communities oft zu lebhaften Diskussionen und Sorgen um Angehörige oder die Sicherheit bei bevorstehenden Heimatbesuchen und Urlauben.

Keine Reisewarnung aus Österreich

Österreich stuft Kroatien weiterhin als sehr sicheres Reiseland ein, was auch der offiziellen Reaktion aus Zagreb entspricht. Die kroatische Regierung bezeichnete die serbische Warnung als unbegründet und verwies auf die stabilen Sicherheitsstandards als EU- und Schengen-Mitglied. Für Reisende aus Österreich gibt es also derzeit keine Warnungen oder Bedenken.