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/ ©BFKDO Neunkirchen / FF Neunkirchen Stadt
Bild auf 5min,at zeigt einen LKW
Auf der A2 war gestern Abend ein LKW als Geisterfahrer unterwegs.
A2
15/03/2026
Fast filmreif

Horror auf der A2: LKW-Geisterfahrer wendet und blockiert alles

Am Samstagabend, 14. März 2026, kam es zu einem spektakulären Verkehrsunfall mit einem LKW-Geisterfahrer auf der A2 zwischen Seebenstein und Wiener Neustadt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Ein LKW fuhr vom Rastplatz aus noch unbekannter Ursache falsch auf die Autobahn A2 auf und war rund zwei Kilometer als Geisterfahrer unterwegs. Dabei wurden insgesamt sechs Autos beschädigt.

LKW wollte dann mitten auf der A2 wenden

Der LKW-Fahrer versuchte anschließend auf der Autobahn zu wenden, blieb dabei jedoch stecken und blockierte die komplette Autobahn Richtung Wien. Wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt. Die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt stand mit vier Fahrzeugen und 19 Floriani rund zwei Stunden im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Aufräumarbeiten durchzuführen. Die Polizei hat die Erhebungen zur Ursache des Falschfahrens aufgenommen

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