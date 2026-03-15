Horror auf der A2: LKW-Geisterfahrer wendet und blockiert alles

Am Samstagabend, 14. März 2026, kam es zu einem spektakulären Verkehrsunfall mit einem LKW-Geisterfahrer auf der A2 zwischen Seebenstein und Wiener Neustadt.

Ein LKW fuhr vom Rastplatz aus noch unbekannter Ursache falsch auf die Autobahn A2 auf und war rund zwei Kilometer als Geisterfahrer unterwegs. Dabei wurden insgesamt sechs Autos beschädigt.

LKW wollte dann mitten auf der A2 wenden

Der LKW-Fahrer versuchte anschließend auf der Autobahn zu wenden, blieb dabei jedoch stecken und blockierte die komplette Autobahn Richtung Wien. Wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt. Die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt stand mit vier Fahrzeugen und 19 Floriani rund zwei Stunden im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Aufräumarbeiten durchzuführen. Die Polizei hat die Erhebungen zur Ursache des Falschfahrens aufgenommen