Schreck bei Kutschenfahrt: Mutter und zwei Kinder (3, 6) verletzt

Zu einem Unfall mit einer Pferdekutsche kam es am Samstag, dem 14. März 2026 gegen 13.30 Uhr im Gemeindegebiet von Feldkirchen bei Mattighofen. Eine Mutter (34) und ihre Tochter (3) und eine Sechsjährige wurden dabei verletzt.

Eine 34-Jährige aus dem Bezirk Braunau lenkte die Pferdekutsche. Ihre dreijährige Tochter und die sechsjährige Tochter eines Bekannten fuhren im Sitzbereich der Kutsche mit. Beim Abbiegen dürfte sich das eingehängte Pferd durch das Eindrehen der Anhängerachse am Hinterbein verletzt haben. Dadurch wurde das Pferd irritiert und bog wenige Meter danach nach links ein, wodurch die Kutsche umkippte. Die Sechsjährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Salzburger Krankenhaus gebracht. Die 34-Jährige und ihre Tochter erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.