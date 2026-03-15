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Symbolfoto von 5min.at: Ein Kärntner Feuerwehrmann löscht ein Feuer bei Nacht
Das Nebengebäude brannte vollständig aus.
Urfahr-Umgebung/OÖ
15/03/2026
160 Feuerwehrleute

Feuer-Drama bei Gutshof: Bewohner wird von „extremer Hitze“ geweckt

Ein Brand bei einem Gutshof in Altenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) in Oberösterreich weckte einen Bewohner mitten in der Nacht. Er rettete sich über ein Vordach und alarmierte schließlich selbst die Feuerwehr.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)

Zu einem Brand eines Nebengebäudes, das an einen Gutshof angrenzt, im Gemeindegebiet von Altenberg wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zum 15. März 2026 gerufen. Ein 50-jähriger Bewohner wurde gegen 1.30 Uhr durch die extreme Hitze in seiner Wohnung geweckt. Der Mann konnte sich durch das Fenster über ein Vordach in Sicherheit bringen. Danach versuchte er, mehrere im Gutshof wohnende Nachbarn zu wecken, was jedoch misslang. Anschließend fuhr er mit seinem Auto zur Feuerwache Nord nach Linz und erstattete Anzeige.

160 Feuerwehrleute im Einsatz

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Rund 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen und konnten gegen 3.30 Uhr Brandaus geben. Das Nebengebäude brannte vollständig aus. Die Ermittlungen laufen.

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