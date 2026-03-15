Seiler gibt Statement: „Bin bei Gott kein perfekter Mensch“

Heute, 15. März, wurde bekannt, dass es Ermittlungen gegen den Austropopstar Christopher Seiler gibt. Der Künstler hat sich mittlerweile auf Instagram diesbzüglich zu Wort gemeldet.

Eine Frau erstattete Anzeige gegen Christopher Seiler und nun laufen Ermittlungen gegen den Künstler, wir haben berichtet. Seiler hat sich jetzt in einer Instagram-Story zu Wort gemeldet. „Liebe Seiler und Speer Familie, ich bin bei Gott kein perfekter Mensch“, so fängt sein Statement an.

„Ich wurde so erzogen, dass ich für meine Fehler gerade stehe“

„Sowie viele von uns kämpfe auch ich mit Dämonen. Ich wurde so erzogen, dass ich für meine Fehler gerade stehe und sämtliche Konsequenzen daraus auch trage. Alleine. Freiwillig. Selbstverständlich. Diese gilt es jetzt zu eruieren und dafür auch einzustehen“, schreibt Seiler weiter. „Was ich jedoch nicht trage sind Vermutungen und Ausschmückungen mancher ‚Berichterstatter‘ der Sensation wegen. Dass ich seit Jahren für Gerechtigkeit einstehe ist kein Geheimnis. Diese gilt für uns alle. Ohne Ausnahme. Machst du einen Fehler, gehört er dir. Finde eine Lösung, die hilft allen“, heißt es seitens des Künstlers.

Seiler zieht sich zurück

Der Musiker schreibt zu dem in der Story, dass er sich, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind und allen Anschuldigungen nachgegangen wurde, mit allen Fakten melden werde. „Ohne Ausschmückungen, ohne Kleinredereien. Ich werde mich bis dahin zurückziehen und wünsche euch nur das Beste“, so Seiler abschließend in seinem Statement. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.