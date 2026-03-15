Bluttat in Innsbruck: Frau (37) tot im Stiegenhaus entdeckt

Schock in Innsbruck: In einem Mehrparteienhaus wurden am Sonntag eine Frau und ihr Ehemann tot aufgefunden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann seine Ehefrau erstach und sich anschließend selbst das Leben nahm.

Die Polizei entdeckte die beiden Leichen am Sonntagmorgen bei einer Kontrolle eines Betretungs- und Annäherungsverbots in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck.

Die Polizei entdeckte die beiden Leichen am Sonntagmorgen bei einer Kontrolle eines Betretungs- und Annäherungsverbots in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck.

Am Sonntag, dem 15. März 2026, gegen 9 Uhr wurde eine Streife des Stadtpolizeikommandos Innsbruck zu einem Mehrparteienhaus gerufen. Dort machten die Beamten eine schockierende Entdeckung: Im Stiegenhaus des Gebäudes lagen eine männliche und eine weibliche Leiche. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ein Ehepaar. Der 31-jährige Mann (türkischer Staatsbürger) und seine 37-jährige Ehefrau (österreichische Staatsbürgerin) waren beide tot. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann seine Frau mit einem Küchenmesser erstochen und anschließend Suizid begangen hat.

Anzeige gegen Ehemann am Vortag

Besonders brisant: Erst einen Tag zuvor hatte die Frau ihren Ehemann angezeigt. Laut Polizei gab sie an, dass er sie in der vergangenen Zeit mehrmals geschlagen und bedroht haben soll. Der 31-Jährige bestritt diese Vorwürfe jedoch vehement. Nach der Anzeigenaufnahme sprachen die Behörden gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.

Wohnungstür gewaltsam geöffnet

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Mann später dennoch zur gemeinsamen Wohnadresse zurückgekehrt sein. Es wird angenommen, dass er die Wohnungstür gewaltsam geöffnet hat. Die Auffindesituation deutet laut Polizei darauf hin, dass die Frau versucht haben dürfte zu flüchten. Der Mann soll ihr gefolgt sein und sie schließlich getötet haben.