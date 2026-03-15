Toter in Altkleidercontainer: Polizei gibt nähere Details bekannt

Im niederösterreichischen Neunkirchen wurde am Sonntag in der Früh ein schrecklicher Fund gemacht: Ein Mann hing leblos aus einem Altkleidercontainer. Nun gab die Polizei nähere Informationen zu dem tragischen Fall bekannt.

Am Sonntag (15. März) in der Früh machte ein Spaziergänger in Neunkirchen-Peisching (Niederösterreich) eine furchtbare Entdeckung: Eine leblose Person hing dort aus einem Altkleidercontainer. Wie berichtet erstattete der Mann sofort Anzeige bei der Polizei, doch für den Gefundenen kam leider jede Hilfe zu spät. Als der Notarzt eintraf, konnte er nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nun gab die Polizei nähere Informationen zu dem tragischen Unglück bekannt.

Umgekipptes Fahrrad wurde zum Verhängnis

Bei dem Verstorbenen handelt es sich demnach um einen 60-jährigen rumänischen Staatsbürger. „Er hing mit dem rechten Arm in der Klappe des Altkleidercontainers fest“, schildert die Polizei die Situation. Doch wie ist das überhaupt möglich? Prinzipiell ist der Altkleidercontainer so konstruiert, dass man Altkleider (auf Kopfhöhe) in die Schütte legt und dann die Schütte nach oben drücken muss, damit die Kleider in den Container fallen. Wie die Polizei vermutet, dürfte der 60-Jährige auf sein Fahrrad gestiegen sein, um mit der Hand in den Container zu gelangen. Doch dann passierte das Unglück: „Dabei dürfte das Fahrrad umgekippt sein und er dürfte durch sein eigenes Gewicht die Klappe zugedrückt und den Arm eingeklemmt haben“, mutmaßen die Beamten.

Erste Vermutungen zur Todesursache

Das Verhängnisvolle: Dass seine Füße nicht mehr bis zum Boden reichten, dürfte der Grund sein, warum er sich nicht mehr selbstständig aus der misslichen Lage befreien konnte. Auch zur Todesursache gibt es bereits erste Ergebnisse: „Als vermutete Todesursache wird Erfrieren angenommen. Fremdverschulden ist auszuschließen“, so die Polizei abschließend.