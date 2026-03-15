Vermisstenmeldung: 14-Jährige aus Wien abgängig

Eine erst 14-Jährige aus Wien wird derzeit vermisst. Sie ist seit 11. März 2026 abgängig.

Der Verein „Österreich findet euch“ berichtet am heutigen Sonntag von einer neuen Vermisstenmeldung. Die erst 14-jährige Melissa aus Wien ist seit dem 11. März 2026 abgängig.

Sie wird seit 11. März vermisst

Die Teenagerin wird seit dem 11. März, 17.40 Uhr, vermisst. Sie ist 165-170 cm groß und hat braune Haare. Sie hat ein Muttermal am Décolleté und eine kleine Narbe am Kinn. Bei der letzten Sichtung trug sie einen rosa Pullover, schwarze Jeans und schwarz-graue Nike-Schuhe. Bei Sichtungen oder Hinweisen bitte die Polizei verständigen.