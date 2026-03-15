Nächtlicher „Unfall“ in Wels – doch am Ende war alles ganz anders

In Wels sorgte ein vermeintlicher Unfall mit Fahrerflucht zunächst für Aufregung. Ein Mann lag schwer verletzt auf der Straße. Doch die Ermittlungen der Polizei brachten später eine überraschende Wendung.

Kurz nach 2 Uhr früh am Sonntag, dem 15. März, wurden Einsatzkräfte im oberösterreichischen Wels zu einem Vorfall im Bereich Dragonerstraße und Franz-Fritsch-Straße gerufen. Ein 42-Jähriger lag schwer verletzt auf der Fahrbahn und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zunächst deutete alles auf einen Verkehrsunfall hin. Wie die Polizei in einer ersten Aussendung erklärte.

Verdacht auf Fahrerflucht

Nach ersten Informationen soll ein dunkler Audi in den Unfall verwickelt gewesen sein. Der Lenker soll danach einfach weitergefahren sein. Die Polizei schilderte damals den Hergang so: „Mit einem dunklen Audi war der Autofahrer auf der Dragonerstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Franz-Fritsch-Straße kollidierte er mit einem 42-jährigen Ukrainer aus Wels. Dieser erlitt lebensgefährdende Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.“ Weil der Fahrer nicht anhielt, startete die Polizei einen Zeugenaufruf.

Ermittlungen bringen überraschende Wende

Doch je genauer die Beamten den Vorfall untersuchten, desto mehr änderte sich das Bild. Schließlich stellte sich heraus: Ein Auto spielte bei dem Vorfall offenbar gar keine Rolle. Die Polizei erklärte später: „Bei den Ermittlungen im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Verkehrsunfall stellte sich heraus, dass der 42-Jährige aufgrund eines internen Notfalles aus eigenem beim Versuch die Fahrbahn zu überqueren stürzte.“

Heimweg vom Club

Der Mann selbst schilderte den Beamten schließlich, wie es zu dem Sturz kam. Laut Polizei gab er an, dass er alkoholisiert unterwegs gewesen sei. „Er gab gegenüber den Beamten an, dass er alkoholisiert auf dem Heimweg von einem Club gewesen und dann gestürzt sei.“ Damit wurde auch der zuvor veröffentlichte Zeugenaufruf hinfällig.