Schnee, Regen & Sonne: Wetter-Mix in Österreich erwartet

Am Wochenende gab es gemischtes Wetter. So schneite es, andrerorts gab es Sonnenschein oder Regen. Wir haben einen kleinen Ausblick auf das Wetter kommende Woche für euch.

So beginnt die neue Woche

Die neue Woche startet leider ungemütlich und bewölkt. In fast ganz Österreich regnet es am Montag immer wieder. Besonders im Südosten regnet es im Laufe des Tages sogar ziemlich viel. Ab und zu kommt aber auch kurz die Sonne zwischen den Wolken hervor. In den Bergen fällt Schnee, meistens ab einer Höhe von 800 bis 1400 Metern. Am Abend schneit es im Westen Österreichs dann auch schon etwas weiter herunten. Im Norden weht ein frischer Wind aus dem Westen, aber im Süden ist es eher windstill. Am Morgen ist es mit Temperaturen zwischen minus 2 und plus 6 Grad noch recht kalt. Am Nachmittag wird es dann milder mit Höchstwerten zwischen 6 und 13 Grad.

Regen und Schnee am Dienstag

Mit Einströmen kühler Luftmassen von Nordwesten her steigt am Boden der Luftdruck an. In der Höhe überwiegt anhaltend Tiefdruckeinfluss und sorgt zu Tagesbeginn in weiten Teilen Österreichs für dichte Wolken und verbreitete Niederschläge. „Die Schneefallgrenzen liegen im Osten zwischen 700 und 1000 Meter, nach Westen zu um 1500 Meter. In der zweiten Tageshälfte lockern die Wolken im Osten und in Vorarlberg wieder zeitweise auf“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Der Wind bläst am Alpenostrand und in einigen Föhntälern lebhaft aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen liegen am Dienstag bei minus 3 bis plus 5, Tageshöchsttemperaturen werden um 6 bis 13 Grad erwartet.

Die Wochenmitte in Österreich

Im Südosten Österreichs bleibt das Wetter am Mittwoch, 18. März, unbeständig. Das liegt an einem Tiefdruckgebiet über der Adria, das viele Wolken und Regenschauer zu uns schickt. In den Bergen kann es dabei sogar ein wenig schneien, meistens ab einer Höhe von 600 bis 1000 Metern. Im Rest des Landes bleibt es hingegen meist trocken. Vor allem im Westen zeigt sich die Sonne länger. Ein spürbarer Wind weht aus Nordosten, der besonders im Norden und im Südosten recht kräftig sein kann. Nach einer recht frischen Nacht mit Temperaturen zwischen minus 5 und plus 4 Grad wird es tagsüber mit 8 bis 15 Grad angenehm mild. Am Rande eines Hochs mit Schwerpunkt über den Britischen Inseln liegt Österreich am Donnerstag in einer nordöstlichen Strömung unter Hochdruckeinfluss. „Damit scheint verbreitet die Sonne, vielfach ist es auch wolkenlos. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost.“, wissen die Meteorologen der GeoSphere. Frühtemperaturen liegen bei minus 5 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei rund 10 bis 15 Grad.