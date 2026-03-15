Lotto-Ziehung am 15. März: Diese Zahlen sind die „sechs Richtigen“

Am heutigen Sonntag, 15. März, wurden im Lotto wieder die "6 aus 45" gezogen. Wir haben die Zahlen für euch.

Auch am heutigen Sonntag wurden wieder die "6 aus 45" gezogen.

Auch am heutigen Sonntag wurden wieder die "6 aus 45" gezogen.

Am Mittwoch konnte sich ein Glückspilz 7,7 Millionen Euro sichern. Auch am heutigen Sonntag gab es wieder eine Lottoziehung. Wir haben die gezogenen Zahlen für euch.

Die Sonntags-Ziehung

Da am Mittwoch der Jackpot geknackt wurde, geht es am Sonntag um rund 1,2 Millionen Euro. Die heutige Lottoziehung ist vorbei. Unten stehend findest du die „6 aus 45“, LottoPlus Zahlen und den Joker.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 15. März 2026, gezogen: Lotto: 6, 10, 17, 24, 25, 35; Zusatzzahl: 4 LottoPlus: 1, 4, 14, 18, 26, 37 Joker: 9, 4, 7, 2, 8, 7

7,7 Millionen Euro gewonnen

Ein einzelner Glückspilz aus Österreich darf sich seit vergangenem Mittwoch über einen massiven Geldregen freuen. Bei der Lotto-Ziehung am 11. März 2026 wurde der Jackpot geknackt: Die Zahlen 4, 14, 18, 25, 27 und 35 waren für den Gewinner oder die Gewinnerin exakt 7.712.071,80 Euro wert. Wie die Österreichischen Lotterien auf ihrer Website bestätigen, handelt es sich um einen Solo-Sechser, der jemanden nun zum Multimillionär macht.